Marrákeš, Ammán či Pisa. Ryan Air zavádí hned pět nových linek z Prahy

Největší evropský dopravce Ryanair se rozhodl výrazně rozšířit svou nabídku na pražském letišti. V letošní zimní sezóně hodlá zavést hned pět nových spojení, a to do jordánské metropole Ammánu, na jihoizraelské letiště Ovda, do marockého Marrakéše, na aeroport Beauvais–Tillé severně od Paříže a do italské Pisy.

Pokud se všechny plány irského Ryanairu naplní, navýší svůj provoz v Praze o téměř polovinu a získá 1,6 milionu z více než 15 milionů zdejších cestujících. Celkem by tak měl v Praze nabízet 19 destinací. ČTĚTE TAKÉ: Kvůli kůrovci potřebujeme miliardu a stav nouze. Agrární komora bije na poplach „Zveřejnění pražského zimního letového řádu pro rok 2018 oslavíme prodejem míst za ceny od pouhých 439 korun s cestou do května 2018,“ uvedl Kenny Jacobs ze nízkonákladové společnosti. Upřesnil, že zájemci o nejlevnější lety mají čas jen do nedělní půlnoci a nabídka platí jen do vyprodání zásob. Díky lince do Marrakéše se na pražské letiště po letech vrací přímé spojení s Marokem. „Zároveň jsme rádi, že díky novince Ryanairu budeme z Prahy i nadále nabízet přímé pravidelné spoje mezi Prahou a izraelským Ejlatem,“ kvitoval novinky předseda představenstva pražského letiště Václav Řehoř. ČTĚTE TAKÉ: Jak se budeme vzdělávat a pracovat? Kongres na Žofíně se dotkl budoucnosti

Autor: Michal Janko