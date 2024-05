O rekordní úrodě z roku 2015, kdy sklidili přes 150 tisíc tun ovoce, si mohou dnes čeští sadaři nechat už jen zdát. Letošní rok se totiž do jejich kronik zapíše smutným černým číslem. Důvodem jsou ranní mrazíky z přelomu dubna a května, které většinu úrody doslova sežehly.

Dubnové mrazíky doslova sežehly většinu úrody | Video: Deník/Petr Vaňous

„Samozřejmě, že občas mrzne. Třeba u jablek jsme zvyklí, že když přijde mráz třeba jednou za pět let, sníží to úrodu o třicet, výjimečně o padesát procent. Ale aby byl stav takový, že na stromě nevidíte ani jedno jablko, to se tu tak šedesát let nestalo. A nejen u jablek,“ říká u jednoho stromu v sadu, jehož listy vypadají, jako by je někdo spálil, předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.

A i když je zatím předčasné mluvit o celkových ztrátách ovocnářů, ti již od počátku kalkulují s cifrou kolem miliardy korun. „Ztráty mohu vyčíslit jasně. Co se týče Moravy, tam musíme počkat několik týdnů na upřesnění. Miliarda je minimum a předpokládám, že škoda bude vyšší. V Čechách jsme přišli o téměř sto tisíc tun ovoce. To se nezmění. Devadesát procent úrody je zničeno,“ doplňuje Ludvík.

I on se obává o budoucnost pěstitelského pálení. „Letos určitě některé palírny zaniknou. Jsou totiž závislé na tom, co se urodí na zahrádkách nebo venku v přírodě. A tam je to podobné jako ve velkých sadech. Někdo, kdo má ovocné stromy ve vyšších polohách, může mít nějakou úrodu, ale obávám se, že to palírny nezachrání,“ krčí rameny Martin Ludvík.