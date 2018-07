Máslo za 50, benzín za 33 korun. Růst cen zrychluje

V červnu museli Češi při nákupech sáhnout hlouběji do kapsy. Víc platili za benzín, máslo, vajíčka i brambory. Oproti stejnému měsíci loňského roku podle statistiků vzrostly spotřebitelské ceny o 2,6 procenta.

Za rostoucí inflací stojí zejména pohonné hmoty. „Jejich ceny rostou už třetí měsíc v řadě,“ uvedla Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu. Nafta zdražila na 32,4 koruny a byla tak nejdražší za tři roky, benzin s cenou 33,1 koruny ještě téměř o půl roku déle.

Vyšší ceny pocítili nejen řidiči, ale také kuchařky. Opět po necelém roce bědují nad rostoucí cenou másla. Jeho kostka v červnu stála 51,52 koruny a oproti loňsku tak byla téměř o 11 procent dražší. Na trhu je totiž znovu málo mléčného tuku, jeho cena tak roste.

LETOS JAKO LONI

„Loňská situace se opakuje, ale letos nastala dřív. Proto je tam větší nárůst,“ řekl Deníku předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček. Trh však podle něj již vydává signály, že by cena másla nadále růst neměla.

S jejím poklesem by však lidé počítat neměli.

„Minulý týden vydala OECD nový výhled zemědělských komodit. Očekává, že v příštích deseti letech bude cena mléčného tuku ročně růst o 2,2 procenta,“ konstatoval Kopáček.

Ještě více rostla cena vajec – oproti červnu 2017 dokonce o 18,1 procenta. Tehdy jedno vejce přišlo na 3,2 koruny, minulý měsíc stálo 3,8 koruny. Je to ovšem výrazně méně než loni v listopadu a prosinci, kdy cena za jedno vejce atakovala pětikorunovou hranici v důsledku evropského skandálu s pesticidem fipronilem.

„Řetězce aktuálně vykupují vejce za cenu kolem 1,5 koruny. Tato cena je stabilní, rozhodně nijak nevzrostla,“ uvedla Gabriela Dlouhá z Českomoravské drůbežářské unie. Češi podle ní mají třetí nejlevnější vajíčka v Evropské unii.

Větší meziroční nárůst ceny než u vajec statistici v červnu zaznamenali u brambor – bylo to o 28,3 procenta. Jedním z důvodů růstu byl letošní brzký přechod trhu z pozdních brambor na rané.

VYŠŠÍ TEMPO INFLACE

Inflace první tři měsíce letošního roku rostla jen zvolna, za uplynulý čtvrtrok však zrychlila. Více, než centrální banka počítala.

„Zrychlení spotřebitelské inflace podle našeho názoru zvyšuje pravděpodobnost dalšího zvýšení úrokových sazeb už na nejbližším srpnovém jednání ČNB,“ uvedl analytik Raiffeisen Bank František Táborský.

To by lidem prodražilo hlavně hypotéky. Očekává se, by se jejich sazby mohly koncem roku vyšplhat v průměru na 3,5 procenta.