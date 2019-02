Maso z problémových polských jatek, kde poráželi i nemocná zvířata, skončilo také ve Varnsdorfu. Podle českých farmářů by se v Česku podobný případ stát nemohl.

Kravín, ilustrační foto | Foto: Deník/ Lucie Mašínová

O tom, že by maso z problémových jatek mohlo být i ve Varnsdorfu, věděla Státní veterinární správa již v pátek. Nebylo ale jisté, do kterého řeznictví maso zamířilo a tak vyrazili kontroloři z ústecké pobočky správy na sever v pondělí ráno. V tu chvíli ještě nebylo jasné, zda je maso pořád ve skladech, nebo si jej už někdo koupil.

„Podařilo se vše dohledat, všechno maso bylo prodané. Máme i čestné prohlášení prodejce, že jim již žádné takové maso nezbylo. Bylo 22,4 kilogramu vakuovaného hovězího masa,“ řekl v pondělí odpoledne ředitel Krajské veterinární správy Petr Pilous.

Celá dodávka šla do prodejny firmy Empeleo na ulici Legií. Tam dorazilo 24. ledna, do soboty pak bylo všechno prodané. „Takové maso je nedohledatelné, protože si jej koupili lidé po kouscích,“ vysvětlil Petr Pilous.

Deník se pokusil kontaktovat také řeznictví, ve kterém maso z polského masokombinátu bylo. „To musí být nějaký omyl, na shledanou,“ řekl mužský hlas redaktorovi Deníku, který vytočil telefonní číslo uvedené na stránkách řeznictví a představil se jako novinář.

To, že maso pochází od polského zpracovatele masa v Mazovském vojvodství nedaleko Varšavy ale neznamená, že musí být infikované. Přesto může přinést problémy v budoucnu.

„Zatím nikdo neonemocněl. Ale nevíme, jestli se nejednalo o krávy léčené antibiotiky nebo sulfonamidy. Pak by u mohla u lidí vzniknout bakteriální rezistence u lidí, kteří takové maso jedli,“ vysvětlil Petr Pilous.

Pokud by se ale jednalo o poškozené maso, tak by se to na jeho kvalitě projevilo. Podle dokumentů, které má veterinární správa k dispozici totiž mělo mít vakuované maso trvanlivost do 17. února. A tak dlouho by maso z nemocných kusů podle Pilouse rozhodně nevydrželo.

V případě importu musí prodejci hlásit dovoz nejméně 24 hodin předem. Na pondělním jednání vlády se pak domluvil ministr zemědělství Miroslav Toman s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, že začnou veterináři spolu s celníky a policií intenzivně kontrolovat kamiony s potravinami na hlavních tazích u hranic s Polskem.

Podle farmáře chovajícího na Děčínsku dobytek není možné, aby se na českých jatkách stal případ podobný tomu z Polska. Tedy aby na jatka vozili v noci zvířata a poráželi je aniž by je viděl veterinář.

„Na jatkách mám denně dozor od rána až do konce porážení. K něčemu podobnému dojít nemůže. Veterinární dozor je tak důsledný, že je to podle mne nesmysl,“ řekla Jakub Douša, majitel Agrokomplexu Verneřice.

Ministr Toman v reakci na skandál s polským masem doporučil, aby lidé kupovali české hovězí.

„Nemyslím si, že by nám aféra uškodila. Dělám si většinou všechno svoje. Takže mi to spíše přilepší, protože by cena teoreticky měla jít nahoru,“ dodal Jakub Douša, jehož firma se zabývá biozemědělstvím a má i vlastní biojatka.