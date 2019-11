Jen v Líbeznicích s několika stovkami domů v satelitní výstavbě se podle starostova odhadu v takové situaci již ocitlo deset až dvacet procent jejich majitelů. Přesná statistika ovšem neexistuje, stejně jako v celostátním měřítku. „Obecně lze konstatovat, že je to častý případ,“ potvrdila Jarmila Daňková z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK).

Úředníci proto doporučují si včas v katastru zkontrolovat záznamy o svých nemovitostech a přesvědčit se, že odpovídají skutečnosti. Je to potřeba nejen kvůli vlastnímu klidu, ale často také kvůli budoucnosti potomků, kteří nemovitost jednou zdědí. Není totiž jisté, že budou mít k dispozici dokumenty, které by potvrdily, že je vše v pořádku. Musí to přitom vědět také tvůrci katastru. „Viděl jsem mnoho případů, kdy byli lidé nešťastní, protože si jejich předkové tyhle věci nedali do pořádku,“ řekl Deníku předseda ČÚZK Karel Večeře.

Ani podle bank ovšem nemusí být v případě, že je pozemek zahrady rozprostírající se kolem domu stále označen jako orná půda, ještě vše ztraceno. „Záleží na konkrétní situaci daného pozemku, podobě územního plánu nebo developerskému potenciálu pozemku,“ řekl Deníku Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny, jež hypoteční úvěry také poskytuje.

„Ani v případě, že jednáme o poskytnutí hypotéky na koupi stavebního pozemku, na němž zatím žádný dům nestojí a který je na katastru veden jako orná půda, to pro nás není důvod nepokračovat v jednáních,“ konstatoval Hrubý.

Přijďte včas

Aby se lidé do napjatých situací nedostávali, již dva roky zaměstnanci katastrálních úřadů své mapy postupně kontrolují. Tam, kde najdou nesrovnalosti, vlastníky pozemků na svá zjištění upozorňují. „Nabízíme jim tím pomoc, aby si ty věci dali do pořádku ještě dřív, než se vyskytne nějaký problém, který jim bude komplikovat život,“ dodal šéf zeměměřičů Večeře.