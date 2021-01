Stát musí motivovat mediky nasazené v nemocnicích kvůli covidu-19, a to i daňově. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Připustil, že vládě povinnost ohledně daní mediků unikla. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu uvedl, že nejistotou ohledně daní a odvodů mediků se bude zabývat na nejbližším jednání Ústřední krizový štáb. Ministerstvo financí krátce poté uvedlo, že medikům daň odpustí.

Místopředseda vlády, ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) | Foto: ČTK / ČTK

"Jsou to tisíce a tisíce aktů, které se musí dělat. A pokud někde uniklo, že se to musí danit, tak se to musí spravit," řekl dnes Havlíček. "Motivujme je. Buďto jim dejme více (peněz) nebo udělejme nějakou výjimku, jak se to nebude danit," dodal. Jestli vláda záležitost napraví hned při pondělním jednání, specifikovat nechtěl. Záležitost chce probrat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). "Všichni chápeme, že na tomhle nikdo nechce šetřit," podotkl Havlíček.