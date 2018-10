Medvěd dostane rozum a zazimuje se, tipují sázkaři Fortuny. V kurzu jsou i zoo

Příběh medvěda, který putuje po Valašsku, dělá sice vrásky místní chovatelům, sadařům, včelařům i obyvatelům dotčených obcí, sázkaři si však mohou mnout ruce. Proti návrhu hejtmana Jiřího Čunka medvěda odstřelit se zvedla vlna odporu. Podle bookmakerů Fortuny je stále ještě nejpravděpodobnější variantou, že chlupatý huňáč dostane rozum.

Na to, že se medvěd zazimuje je vypsán kurz 3:1. Odchytová klec, s ohledem na to, že medvěd v posledních dnech trochu změnil akční rádius, bude patrně v permanenci v kursu 5:1 mezi 12. a 18. listopadem. Od 19. listopadu do konce měsíce je pak v kursu 6:1 potřeba uvažovat nad jeho lapením pomocí uspávací střely.

„Pravdou je, že tenhle valašský tulák se toho nebojí a na zimu se připravuje zodpovědně. Chápu, že pro některé obyvatele místních obcí to nemusí být úplně příjemné, na druhou stranu medvěd je tvor jako každý jiný a když jich na Slovensku volně pobíhá 1200, tak bychom měli dát i tomuto našemu Jankovi šanci. Překvapilo mě, jaké pochopení vyjádřili někteří dotčení farmáři, proto budeme věřit, že už se snad huňáč nakrmil dost, s klesajícími teplotami vystoupá do hor a začne se ukládat k zimnímu spánku,“ říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Medvěd každopádně má svoji hlavu a pokud by včas nedostal rozum, pak pochopitelně budou postupně klesat kursy na jeho odchyt pomocí nástrahy v kleci, tak i prostřednictvím uspávací střely. Někteří zástupci zoologických zahrad už vyjádřili ochotu pomoci, jiné ji nevylučují a je tedy otázkou, kde by valašský medvěd případně mohl najít nový domov.

Bookmakeři favorizují zoo v Hluboké (2,5:1) nebo v Táboře (3:1), řada zahrad se ale ještě nevyjádřila. Medvědi mají v Česku tradici i v rámci řady památek, například na Točníku (20:1).

Medvěda adoptovat

„Ochránci i široká veřejnost vyjádřila medvědovi podporu a bylo by nesmyslem, aby zákonem chráněné zvíře ztratilo právo na život jenom pro to, že nejsou peníze na jeho zodpovědný monitoring případně odchyt. Přitom na vrtulník s termovizí prostředky jsou. Řeší se, co s medvědem po případném odchytu, na to bychom chtěli zareagovat," doplňuje generální ředitel Fortuny David Vaněk.

"Pokud bude podle odborníků nutné medvěda z přírody skutečně vyčlenit, tak bychom tomu, kdo mu poskytne trvalý a humánní domov, chtěli přispět částkou 100 tisíc korun. Prostě bychom medvěda adoptovali, jak je dnes zcela běžné a určitě bychom uvažovali i o další podpoře,“ dodává Vaněk.