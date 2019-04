Zákazníci si na začátku koupí opakovaně použitelnou nádobu, kterou si pak mohou přijít kdykoliv znovu naplnit. Opětovným plněním ušetří nejen svoji peněženku, ale také životní prostředí.

„Méně plastu, více úcty k přírodě.“ Pod tímto mottem zahájila společnost dm drogerie markt na konci dubna zkušební provoz plnicích stanic na ekologické čisticí a prací prostředky značky Yellow & Blue.

Stáčenou ekodrogerii mohou zákazníci pořídit ve dvou dm prodejnách v Praze: v nákupních centrech Černý Most a Chodov. Ekoprodukty si zákazníci mohou načepovat do opakovaně použitelných plastových nádob v objemu 1 nebo 1,5 litru. Ty si zakoupí pouze při prvním nákupu a mohou je v prodejnách dm po vypotřebování obsahu znovu naplnit. Opakovaným naplněním 1l lahve zákazníci ušetří nejen náklady, ale i 60 g plastu. Tím přispívají plnicí stanice k trvalé udržitelnosti hned v několika ohledech.

„Nejen pro nás, ale i pro naše zákazníky je vědomé nakupování a šetrné zacházení se zdroji důležitým počínáním. Proto máme radost, že můžeme zákazníkům představit projekt plnicích stanic, který představuje další příspěvek k trvalé udržitelnosti,“ uvádí Martina Horká, jednatelka společnosti dm zodpovědná za resort marketingu a nákupu, a dodává, že pokud bude ze strany zákazníků o plnicí stanice zájem, plánuje společnost plnicí stanice rozšířit i na další prodejny.

Certifikovaná stáčená ekodrogerie značky Yellow & Blue nabízí zákazníkům výběr ze čtyř možností: gel na nádobí s citronovou silicí, univerzální čistič s pomerančovou silicí, prací gel z mýdlových ořechů s vůní levandule a máchadlo prádla s levandulovým extraktem. Produkty značky Yellow & Blue jsou vyvíjeny v souladu s konceptem chemického minimalismu, jsou snadno biologicky odbouratelné a nejsou testovány na zvířatech.

Vědomé nakupování je v dm možné hned v několika ohledech. Produkty přispívající k trvalé udržitelnosti jsou dostupné v mnoha sortimentních kategoriích. Zákazníky k nim navedou tzv. zelené etikety, kterými společnost označila v loňském roce více než 2.000 produktů. Také sortiment nákupních tašek nabízí zákazníkům široký výběr ekologicky šetrných variant. Kromě permanentních tašek z recyklovaného materiálu vhodných k opakovanému použití mohou vybírat z bavlněných fair-trade tašek na celý život, které lze při opotřebení nebo poničení kdykoliv v prodejně dm vyměnit za nové.

dm drogerie markt s.r.o. v České republice zahájila činnost v roce 1992 jako 100% dceřiná společnost dm drogerie markt GmbH Rakousko. V roce 1993 otevřela svou první prodejnu v Českých Budějovicích. Společnost sídlí v Českých Budějovicích. Svých 230 prodejen zásobuje po celé České republice ze svého logistického centra v Jihlavě. Jednateli společnosti jsou Gerhard Fischer, Martina Horká a Markéta Kajabová. Celkem v dm pracuje 2958 spolupracovníků. V obchodním roce 2017/2018 vykázala dm v České republice obrat ve výši 9,52 mld. korun a upevnila tak své postavení jedničky na trhu specializovaných drogerií. Na trh uvádí mimo jiné dm značky Balea, alverde přírodní kosmetika, babylove, DAS gesunde PLUS, Denkmit, SUNDANCE, Visiomax, dmBio, trend IT UP, réell´e, Stella Jones či nejnovější dm značku SEINZ.

Jiří Peroutka