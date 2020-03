Víkendové mrazy, kdy teplota klesla i pod minus deset stupňů, významně ovlivní sklizeň meruněk. Stromy už byly hodně rozkvetlé. Mrazy budou mít dopad i na ostatní druhy ovoce, nejméně zřejmě na jablka. ČTK to řekli předseda Unie ovocnářů jižních a západních Čech Petr Leber a ředitel firmy Zemcheba z Chelčic na Strakonicku Jaroslav Muška.

Meruňky - ilustrační foto | Foto: ČTK

Jasnější situace, jak mrazy ovlivní pěstování ovoce v jižních Čechách, bude příští dny. "Meruňky už začínaly kvést, tam asi nic nebude. U nás ve Lhenicích bylo dnes dvanáct pod nulou. U ostatních druhů ovoce, které byly hodně narašené, může nastat poškození, kdo ví, jestli to vůbec pokvete. Mám obavu, že to zasáhne všechny druhy ovoce, stupeň narašení byl dost velký. Nejméně narašená byla jablka, ale nějaké poškození tam bude, generativní orgány byly vytvořené, v pupenech už to bylo připravené," řekl Leber.