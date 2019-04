Zbiroh je malé, krásné městečko, ležící mezi Plzní a Prahou nedaleko dálnice D5. Je tu krásná příroda, historický klenot v podobě zbirožského zámku s nejhlubší studnou v Evropě. Díky dotaci z Evropské unie je tu posledních devět let také sídlo unikátu v podobě Národní základny humanitární pomoci (NZHP).

Zásluhou projektu za více než 85 milionů korun se mohl bývalý vojenský areál přetvořit v obrovský sklad materiálu. Materiálu, který v případě nouze dokáže zachránit životy. „Základnu jsme začali plánovat v roce 2008. Ve hře byla dvě místa, Zbiroh a Hradec Králové. Objekt ve Zbiroze se jevil jako optimální.

V roce 2009 a 2010 jsme zrealizovali celý projekt v hodnotě zhruba 85 milionů korun. Evropská unie financovala 85 %, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Zbytek se zaplatil ze státního rozpočtu,“ vzpomíná Vlastimil Gothard, ředitel Skladovacího a opravárenského zařízení Hasičského záchranného sboru ČR, pod které Národní základna humanitární pomoci ve Zbirohu spadá.

V roce 2010 tak vzniká základna, která umožňuje zdokonalení celého procesu odstraňování následků krizových událostí a katastrof. Mimo jiné se například, právě díky Národní základně humanitární pomoci, zrychluje distribuce potřebných materiálů na místo potřeby nebo do postižených oblastí.

Vše na jednom místě

Fakt, že se zásluhou projektu podařilo zřídit velkou halu o rozloze 2500 skladových metrů, dělá ze Zbiroha důležitý bod vlastně takový dopravní uzel, kam se navážejí zásoby, které se pak zase expedují, kam je zrovna potřeba. Vše tu funguje jako na drátkách a stačí chvilku pozorovat synchronizovanost skladníků a skladnic s vysokozdvižnými vozíky a místních dvanácti pracovníků a máte pocit, že jste na baletu.

Každá věc ve skladu má své místo a je pečlivě zapsána v listech. Nutno dodat, že v době naší návštěvy se tu zrovna připravovala a kompletovala velká humanitární zásilka v hodnotě zhruba 2,3 milionu korun, která už nyní pomáhá v Íránu zmírnit následky rozsáhlých záplav. „Právě záplavy jsou situace, které jsme v minulosti už několikrát pomáhali řešit i v České republice.

Vedle prostředků k odstraňování následků povodní a dalších havárií tu máme i prostředky z chemické oblasti. Například pro případ ptačí chřipky. Nebo také můžeme vytvořit humanitární základnu, takové řekněme polní městečko, včetně jídelny a hygienického zázemí pro větší počet obyvatel, kteří přišli o střechu nad hlavou,“ přibližuje obsah jednotlivých skladů ředitel Gothard.

Jedním dechem dodává, že je důležité být připravený, ale zároveň je nejlepší, aby to nebylo potřeba. Místní pracovníci jsou rádi, když nikdo nic z jejich skladu nepotřebuje. Pokud totiž ano, znamená to, že se stalo něco špatného…

„Za dobu působení základny, která vyšla na zmíněných 85 milionů, jsme už odtud vyexpedovali materiální pomoc a zásoby v hodnotě okolo sta milionů korun,“ bilancuje ředitel.

Jediná základna svého druhu v Evropě

Pomoc už odtud ze Zbiroha putovala do různých koutů světa. Palety s humanitární pomocí mířily v uplynulých letech také do států bývalé Jugoslávie, Řecka, Francie, Maďarska, Slovinska, Makedonie nebo na Ukrajinu.

Národní základna humanitární pomoci je navíc jedinou svého druhu v Evropě. A tak ji tu prý často zahraniční návštěvy obdivují. „Představitelé cizích států i zahraniční kolegové z řad hasičů nám vždycky říkají: No jo, to se to dělá, když máte takové zařízení a takové podmínky,“ pochvaluje si Got-hard.

Základna je napojena na kapacity Správy státních hmotných rezerv, ministerstva zdravotnictví a jiných a je připravena k okamžitému a plnému zapojení do logistických kapacit pro poskytování humanitární pomoci dle Mechanismu rozšířené spolupráce v oblasti civilní ochrany v rámci EU. Základnu můžete navštívit i vy 25. května v rámci Dne otevřených dveří projektů podpořených z fondů EU, který pořádá ministerstvo pro místní rozvoj.

Hodnota zásob ve Zbirohu je vysoká. V nouzi k nezaplacení, říká ředitel Skladovacího a opravárenského zařízení

Můžete srovnat stav areálu před získáním dotace a nyní? Co vše se díky penězům z EU podařilo vybudovat?

Vzniklo tady 2500 metrů skladovacích ploch, nakládací a vykládací rampa, manipulační hala pro nakládku a vykládku materiálu, vybavená portálovým jeřábem, garážová stání pro dopravní a manipulační techniku. Ve výbavě naší základny jsou i nákladní vozidla kontejnerového typu s přívěsy.

Realizací projektu Národní základna humanitární pomoci se zdokonalil systém logistiky v případě mimořádných událostí. Kam už pomoc putovala?

Prakticky hned po zahájení naší činnosti v roce 2010 byla podstatná kapacita skladovaných prostředků využita při povodních v Ústeckém, Libereckém, Olomouckém a Moravskoslezkém kraji. Začátkem roku 2011 jsme zase poskytovali prostředky pro povodně v Plzeňském kraji .

Na co vedle dobrého pocitu z pomoci druhým vzpomínáte?

Jakýmsi vyvrcholením, nebo ujištěním, že tady ve Zbirohu vše funguje, jak má, byla v roce 2011 návštěva komisařky EU Kristaliny Georgievové, která si celou základnu prošla a prohlédla a s uspokojením konstatovala: „Výborně investované prostředky EU do tak důležité oblasti, jako je humanitární pomoc!“ To opravdu velmi potěšilo.

Co vše se nyní ve skladech nachází? Můžete vyjmenovat, co máte standardně za zásoby?

Na ploše o rozloze 2500 metrů skladových prostor máme uskladněn materiál a věcné prostředky bezmála za 100 milionů korun. Jsou to centrální zásoby GŘ HZS pro nouzové přežití obyvatelstva a záchranné a obnovovací práce, ale i Pohotovostní zásoby Správy státních hmotných rezerv. Je zde připraveno k okamžitému použití bezmála 100 tisíc protipovodňových pytlů s násypkami, 600 vysoušečů zdiva, 80 vysokotlakých čerpadel, 80 kalových čerpadel a další materiál, který je poskytován k odstraňování následků živelních pohrom.

Jsou zde soustředěny ochranné prostředky pro zásah při výskytu ptačí chřipky, likvidaci ropných úniků, požárech či dopravních nehodách. V segmentu nouzového přežití zde máme uloženu kompletní soupravu nafukovacích stanů včetně vybavení polní umývárny, dále 50 souprav velkokapacitních stanů pro ubytování až 500 osob a další stanové prostředky pro potřeby individuálního ubytování. K tomu polní lůžka, přikrývky a spací pytle.

Zbiroh je dobré strategické místo u dálnice D5 mezi Prahou a Plzní. Můžete popsat celý proces od vzniku krizové situace k předání pomoci?

Jakákoli materiální pomoc z NZHP je řízena v systému HZS ČR, a to z operačních středisek. Požadavek krizového štábu města, obce, hejtmana či primátora jde okamžitou cestou na krajské operační středisko hasičů a odtud se pak předává do centrálního operačního střediska Generálního ředitelství HZS ČR. Toto operační středisko již vydává konkrétní pokyn pracovníkům NZHP cestou Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR. Celý proces se provádí elektronicky.

Jak dlouho celý proces trvá?

Od vydání požadavku až po vydání příkazu k výdeji a převoz materiálu do postižených oblastí to v praxi trvá cca 2 až 3 hodiny. Teď hovořím o případu, kdy je potřeba návozu materiálu do Prahy.

Pro tyto účely jsou někteří pracovníci NZHP v režimu „ pracovní pohotovosti“ a musí se dostavit na pracoviště do 60 minut. Materiál i věcné prostředky se vždy předávají buď pro potřeby jednotek HZS, nebo cestou hasičských sborů krajů přímo jednotlivým obyvatelům v postižených oblastech.