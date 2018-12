Vysoké ceny nových nemovitostí v Brně lidi často nutí třeba ke stavbě podkrovního bytu. I taková rekonstrukce je nákladná. Kromě půjček od bank se po penězích můžou Brňané poohlédnout i jinde. Úvěr jim nabízí také magistrát. Zájem o něj však klesá.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Město nabízí nanejvýš půl milionu korun. „Většina lidí peníze potřebuje na opravy fasád či střech,“ upřesnil náměstek brněnské primátorky pro oblast bydlení Oliver Popíšil.



Redakcí oslovení Brňané však o městské půjčce neuvažují. „Nepřemýšleli jsme o ní ani dřív,“ uvedl například předseda Společenství vlastníků bytů Kachlíkova Jaroslav Bobek.



Přestože oproti některým bankám nabízí město až o tři procenta nižší úrok, není zájem Brňanů příliš velký. Potvrzuje to i ekonom Lukáš Kovanda. „Úrok u městských půjček v Brně sice není příliš vysoký, ale ani příliš nízký. Některá další města nabízející podobné půjčky, například Litovel, dávají lidem i jednoprocentní úrok,“ porovnal odborník.



Podle něj nejsou městské úvěry tak výhodné, jak se na první pohled může zdát. „Lidi často svazují jiné podmínky. pro poskytnutí půjčky. Proto si někteří peníze půjčí raději od banky, která je například tolik neomezuje v tom, na co sumu použijí,“ dodal Kovanda.

Pokles zájmu o městské peníze eviduje brněnský magistrát už několik let. Nabízí je od roku 1995 a za prvních jedenáct let se počet žadatelů o půjčku pohyboval od 150 do 505 za rok. V dalších letech jejich počet klesal. „V letech 2007 až 2017 byl roční průměrný počet žadatelů sedmdesát,“ přiblížila za brněnský magistrát Radka Loukotová.



Loni o městské peníze na opravu či modernizaci bytů a domů zažádalo pouze pětapadesát lidí. „Je ale pravděpodobné, že zájem bude opět narůstat, protože peněžní ústavy zvyšují úrokové sazby spotřebitelských i hypotečních úvěrů ze stavebního spoření,“ upozornila Loukotová.

Městské půjčky

- Brněnský magistrát nabízí lidem půjčky na opravu bytů či domů ve městě. Lidé je využijí na opravu koupelen, střech či půdní vestavby.

- O peníze může požádat vlastník opravovaného domu či bytu. Nárok na půjčku má spoluvlastník nemovitosti s trvalým pobytem v Brně.

- Nyní mohou lidé podávat žádosti na magistrát do 15. ledna.

- Úrok u úvěru od brněnského magistrátu je 1,95 procenta.

- V loňském roce si za městské peníze byt či dům v Brně opravilo 55 lidí.