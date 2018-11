Město ovládne Pražské služby. Bude mít kontrolu nad svozem odpadu

Zámečníci strojů Zkušený zámečník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 35000 kč, mzda max. 45000 kč. Volných pracovních míst: 6. Poznámka: Co budete dělat:, *Budete především vyrábět moderní chladírenský nábytek dle výrobní dokumentace, *Provádět zámečnické a montážní práce, *Navíc budete garantem precizně odvedené práce malého výrobního úseku, *Budete se podílet na zlepšování výrobních procesů a interní logistiky, spolupracovat s ostatními středisky ve výrobě při řešení problémů, atd., *Ponesete zodpovědnost za koordinaci malého týmu 6-10 lidí, Chtěli bychom:, *Vzdělání technického směru (např. strojní, elektro a příbuzné obory) nebo relevantní praxi, *Dobrou orientaci v technických výkresech, *Nadstandardní manuální zručnost, *Praxe s přesahem do různých technických oborů a uživatelská znalost PC výhodou, *Ochota práce na 2 směny podmínkou, Nabízíme:, *Zázemí mezinárodní expandující společnosti, *Různorodou a perspektivní práci, *Atraktivní mzdové ohodnocení, *Dotované stravování, *5 týdnů placené dovolené, *Příspěvek na životní pojištění / penzijní spoření, *Příspěvek na dojíždění, *Věrnostní prémie za odpracovanou dobu, *Příspěvek na dětské letní tábory, *Příspěvek na sportovní akce, *Zdarma očkování proti chřipce, *Místo práce: Kaplice, *Mzda: 35.000 - 45.000 Kč bez přesčasů, *Kontakty: Ing. Lenka Nožičková, Lenka.Nozickova@hauser.com, 388 404 315, www.hauser.cz. Pracoviště: Hauser spol. s.r.o. - pracoviště kaplice, Samota, č.p. 253, 382 41 Kaplice 1. Informace: Lenka Nožičková,, +420 388 404 315.

Věda a výzkum - Věda a výzkum Výzkumný a vědecký pracovník 25 000 Kč

Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci ve fyzikálních oborech Výpočtář - termohydraulika. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VŠ - obor termohydraulika. Vhodné i pro absolventy. Znalost práce s MS Office. Znalost obecných základů programování v C nebo Fortran - výhodou. Znalost AJ/RJ/NJ výhodou. Schopnost orientace ve výkresových podkladech a schopnost komunikace s projektanty a konstruktéry. Dále požadujeme samostatnost, zodpovědnost, schopnost práce v týmu, ochotu učit se. ŘP sk. B. Mzdové ohodnocení dle vzdělání a praxe. Pracovní poměr na dobu určitou s výhledem na další pokračování. Životopisy zasílejte na adresu personalistika@skoda-js.cz, Informace o ochraně osobních údajů ve ŠKODA JS a.s. naleznete na http://www.skoda-js.cz/cs/oou.shtml. Pracoviště: Škoda js a.s. [2], Orlík, č.p. 266, 316 00 Plzeň 16. Informace: Eliška Suchá, +420 378 042 202.