Město pošle žatecké nemocnici 10 milionů. Peníze jsou určené na platy

Město Žatec pošle své nemocnici mimořádnou dotaci. A to 10 milionů korun. Peníze jsou určené na zvýšení mezd zaměstnanců, tedy hlavně lékařů a zdravotních sester.

Město tak reaguje na zvýšení platů ve státních zdravotnických zařízeních a v krajských nemocnicích v Ústeckém kraji. Peníze pro nemocnici schválili žatečtí zastupitelé, půjdou z přebytku hospodaření města za loňský rok. Nemocnice je má během letoška dostat ve třech splátkách.

„Je to jasný signál ze strany města, že chceme nemocnici v Žatci udržet,“ řekla starosta Zdeňka Hamousová.

„Peníze jsou určené na úhradu zvýšených osobních nákladů. Především jde o zvýšení mezd, ale i o výdaje spojené s benefity, které mají sloužit ke stabilizaci personálu,“ uvedl ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek.

Peníze od města mají pomoci stabilizovat nemocnici po personální stránce. Ta se s nedostatkem lékařů a sester potýká dlouhodobě, nemůže si dovolit jim platit výrazně méně než nemocnice v okolí.

Například v Krajské zdravotní se průměrná mzda lékařů a sester v posledních letech výrazně zvýšila. „V Krajské zdravotní, která spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, byl v roce 2017 průměrný hrubý výdělek lékaře 92 tisíc korun a sestry necelých 35 tisíc korun," sdělil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala. Od počátku letošního roku tarifní část mzdy zaměstnanců společnosti vzrostla o dalších deset procent.

Přidávalo se už loni

Žatecká nemocnice, která zaměstnává přibližně 250 lidí, zvýšila mzdy už v minulém roce. „Potřebnou částku jsme si ještě dokázali zajistit úsporami a zvýšenými výkony. Letos se osobní náklady opět zvýší přibližně o 23 milionů korun, a to je částka převyšující možnosti nemocnice. Proto jsme o situaci informovali město a požádali o účelovou provozní dotaci,“ vysvětlil ředitel.

Desetimilionovou částku na mzdy dostane nemocnice ve třech splátkách: tři miliony v březnu, tři miliony v červnu a zbylé čtyři miliony v září.

„Peníze jsou určené pro zaměstnance, kteří už v nemocnici pracují. Chceme jim zajistit mzdové podmínky srovnatelné s ostatními poskytovateli zdravotní péče. Zvýšení mezd nám samozřejmě zajistí i vyšší konkurenceschopnost při hledání nových zaměstnanců,“ řekl Jindřich Zetek.

V současné době žatecká nemocnice hledá šest lékařů a dvacítku zdravotních sester. Příchod několika nových doktorů a sester už je předjednaný. Všechna oddělení nemocnice aktuálně fungují, s menšími či většími personálními potížemi se potýká nebo potýkala v minulosti ale všechna. V současné době je zřejmě nejvíce napjatá situace na chirurgii. Kvůli chybějícímu zdravotnickému personálu došlo na uzavření rentgenu na poliklinice.

Žatecké nemocnici nepomáhá v tomto ani současná legislativa. Pokud se lékař připravuje na aprobační zkoušky, musí celou přípravu absolvovat v jiných nemocnicích. „To je poměrně komplikované a takový zaměstnanec je po dobu šesti měsíců mimo nemocnici,“ vysvětlil Jindřich Zetek.

Do červených čísel

Nemocnice v Žatci v minulých letech hospodařila s mírným přebytkem. Loni se ale i kvůli zvýšení platů dostala do ztráty. Ta se bude pohybovat kolem pěti milionů korun.

Zda a případně v jaké výši bude muset město Žatec svou nemocnici finančně podporovat i do budoucna, se teprve ukáže. „Ředitel žatecké nemocnice avizoval, že v nejbližších letech bude potřebovat pomoc. Zahájíme s Ústeckým krajem jednání o nějaké možnosti spolufinancování nemocnice v Žatci,“ sdělila starostka Žatce. Podle ní v současné době není na pořadu dne prodej nebo pronájem nemocnice.

Nemocnici v Žatci převzalo město od státu před dvaceti lety. Je pravděpodobné, že pokud by tak neučinilo, nemocnice by už v současné podobě neexistovala. Od té doby do ní město investovalo zhruba tři sta milionů korun, modernizací prošla oddělení interny, chirurgie, porodnice i novorozenecké. Jsou připravené projekty na dětské oddělení a léčebny dlouhodobě nemocných. Desítky milionů korun šly z rozpočtu města do budovy polikliniky, která je součástí nemocnice. Má novou střechu, zateplenou fasádu, vyměněná okna, nedávno se dělaly nové rozvody vody a kanalizace. V plánu je výměna výtahů.

Podobně jako v Žatci pomáhá své nemocnici i sousední Kadaň. V rozpočtu města pro letošní rok je pro ni určeno 20 milionů. „Jsou to provozní prostředky, které ale může nemocnice použít i na investice,“ uvedl kadaňský starosta Jiří Kulhánek.

Také v kadaňské nemocnici dostali lékaři a sestry s počátkem letošního roku přidáno na mzdách.