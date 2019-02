Kromě sucha, které loni republiku sužovalo, mohla za úbytek vody i prosakující vana lesního koupaliště. Během srpna klesala hladina až o 4 centimetry denně. Podle posudku, který si nechalo město vypracovat, je hlavní příčinou nedůsledně provedené vyspárování. „V případě dlažeb dna není kompaktní a v případě dlažeb dna i obvodových zídek má nevyhovující tloušťku neodpovídající projektovým požadavkům,“ stojí v posudku.

Město teď proto uplatní reklamaci. „Ukázalo se, že vana byla přespárovaná obyčejnou hmotou, nikoli hydrofobní,“ popsal primátorův náměstek Jiří Šolc. Tato speciální hmota ale původně v projektové dokumentaci nebyla, město ji tedy bude muset zaplatit ze svého, z rozpočtu na to poputuje zhruba 240 tisíc korun bez daně. „Vnímám to jako zásadní a zřejmé pochybení minulého vedení města,“ uvedl Šolc.

Lesní koupaliště bylo hlavním politickým tahákem bývalého náměstka Jana Korytáře. Ten uznává, že technický dozor měl probíhat lépě, odmítá ale to, že by byla rekonstrukce špatně projektovaná. „Není to tak, že bychom tam naprojektovali obyčejnou hmotu, přece jenom je to koupaliště. Už loni v létě nám ale odborníci poradili, abychom při dalším přespárování použili kvalitnější hmotu, nové vedení pokračuje v tom, co už jsme načali,“ tvrdí Korytář.

Koupaliště leží na Jizerském potoce. Kvůli suchu ale loni do „lesáku“ neproudila téměř žádná voda. Tehdejší náměstek Korytář se proto dohodl s vedením ruprechtického lomu, že by lom od letoška vypouštěl vodu právě do Jizerského potoka. Dosud voda z lomu putovala do jeho přítoku, který se do potoka napojoval až pod koupalištěm.

Šlo ale jen o dohodu ústní, Korytář už na radnici nepůsobí a nové vedení města s využitím vody z lomu nepočítá. „Odborníci z vodosprávního úřadu nás upozornili, že lom napájí i jiné potoky. My jim nemůžeme sebrat všechnu vodu a zabít všechen život, který je níže po proudu,“ řekl Šolc. Podle Korytáře je ale takováto argumentace lichá. „Předjednané řešení by neznamenalo, že by lom napájel Jizerský potok pořád,“ upozornil.

Strategií města je nyní především přespárování vany koupaliště. „Uvidíme, jestli to náhodou nebude stačit,“ nastínil Šolc. Pokud ne, vybudoval by se navíc ještě vodní vrt, který by vodu doplňoval. Město jeho zřízení vyčíslilo na 200 tisíc korun.

I letos bude vstup do areálu bezplatný. Nově bude otevřeno nepřetržitě a nebude se tak jako v loňském roce na noc zavírat. Návštěvníci ale nemohou počítat s vybudováním chybějícího zázemí, například toalet. „Lesní koupaliště je fajn, ale desítky milionů v něm utápět nechceme. Budeme pokračovat v provozu tak, jak probíhal loni. Pak jej vyhodnotíme,“ uzavřel Šolc.