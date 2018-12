K plážovému volejbalu patří plavky, slunce a léto. Brzy si jej však Brňané dopřejí i v zimě. Zastřešení současných kurtů na koupališti Riviéra patří k největší investici, kterou má pro příští rok v plánu městská společnost Starez-sport. Stát má padesát milionů.

Areál zrekonstruovaného Koupaliště Riviéra v Brně. | Foto: Deník / Attila Racek

Na vylepšení Riviéry začnou dělníci pracovat po konci letní sezony. „Chceme zrušit také všechny kiosky, které tam nyní jsou. Vznikne jedna budova pro výdej stravy i nápojů. Zlepšíme i technické zázemí, šatny a sprchy,“ popsal náměstek brněnské primátorky pro oblast sportu Petr Hladík.



Společnost počítá také s pořízením vybavení do nového wellness u bazénu za Lužánkami či výměnou zářivek za LED osvětlení v hale Rondo.

Víc návštěvníků k hale Vodova má přilákat v budoucnu také ledová komora. „Wellness i kryté kurty si podle mě lidé oblíbí. Na druhou stranu nevím, proč investovat do něčeho nového, když třeba hřiště s umělou trávou za Lužánkami je v hrozném stavu. Spíš bych se zaměřil na věci už postavené, opravil je a teprve pak rozjížděl nové projekty,“ zmínil Brňan Roman Ondráček.

Plány městských firem v Brně

• Brněnské komunikace: parkovací dům v Polní ulici, projekt týkající se komunikace mezi auty a silnicí

• Dopravní podnik města Brna: prodloužení trolejbusové trati z Novolíšeňské na Jírovu ulici, montáž nového typu tramvají, pokračování oprav vozovny v Pisárkách

• Starez-Sport: nákup kryokomory, zastřešení kurtů na koupališti Riviéra, výměna osvětlení v hale Rondo, pořízení lanové pyramidy

• Technické sítě Brno: oprava tisícovky lamp a jejich pořízení na dvaceti nových místech, opravy kolektorů

Teplárny Brno: výměna parovodů za horkovody



V tom, do čeho budou příští rok investovat, mají jasno i další městské firmy. „Připravíme a zahájíme stavbu parkovacího domu v Polní ulici, na který bylo zrušeno výběrové řízení. Nové vyhlásíme co nejdřív,“ ujistila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Parkovací dům má stát jedenadvacet milionů korun. Kdy začne vznikat, zatím není jasné.



Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, změny ke zvýšení pohodlí cestujících plánuje také brněnský dopravní podnik. „Prodloužíme trolejbusovou trať z Novolíšeňské na Jírovu ulici,“ oznámila mluvčí společnosti Hana Tomaštíková.



Do dopravy hodlá v budoucnu dát víc peněz také náměstek brněnské primátorky pro dopravu a investice Robert Kerndl. „Chceme zlepšit průjezdnost městem a posílit investice do parkovišť Park and ride či parkovacích domů. Také podpoříme vybudování nových sportovišť. Chceme pokračovat ve výměně parovodů za horkovody,“ vyjmenoval náměstek.



Na opravu tisícovky lamp se chystají technické sítě. „Také nahradíme stará svítidla novými typu LED. Nové veřejné osvětlení vybudujeme na dvaceti nových místech, třeba v Hudcově či Gargulákově ulici ,“ uvedla za společnost Jiřina Veselá.