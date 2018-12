/ANKETA/ Vídeňské letiště, často místo odletu mnohých Jihomoravanů, se extrémně rychle rozvíjí. Na sezónu si ale nestěžuje ani to brněnské. Nové linky jsou navíc stále na pořadu dne.

Brno nebo Vídeň? Mezi těmito městy volí Jihomoravané, kteří cestují letadlem. Právě vídeňské letiště zaznamenalo letos na evropské poměry nezvykle silný růst. Podle čerstvě zveřejněných statistik těží především z nízkonákladových dopravců, kterých letos výrazně přibylo. Patří mezi ně například maďarský Wizz Air. S uplynulou sezónou jsou spokojení i představitelé brněnského letiště. Vídeň jako konkurenci nevnímají.

Rakouské letiště letos spustilo velmi agresivní cenovou politiku a marketing, nabízelo letenky za cent včetně všech poplatků. Příznivé ceny oslovily například Sabinu Trčkovou z Boskovic. „Letěla jsem do Londýna a letenka z Vídně byla levnější a časově výhodnější,“ poznamenala žena.

Sezóna brněnského letiště přesto byla podle jeho mluvčí Kateřiny Pichalové nadmíru úspěšná. „Zřejmě letos po šesti letech překonáme půlmilionovou hranici odbavených cestujících. Linka do Milána je velmi oblíbená. Brněnské letiště patří mezi regionální letiště a na rozdíl od velkých centrálních poskytuje především rychlejší a přehlednější odbavení, což spoustu cestujících ocení. Srovnávat se s letištěm v hlavním městě ale nelze,“ míní Pichalová.

Přibylo cestujících v Brně i ve Vídni



O prázdninách padl na brněnském letišti historický rekord v počtu přepravených pasažérů za jeden měsíc. A to jak v červenci, kdy to bylo 116 tisíc, tak i v srpnu, kdy to bylo o šest tisíc méně.

Poslední říjnovou neděli odstartoval z brněnského letiště první pravidelný let do Milán Bergamo. Využilo jej 159 cestujících, kteří do Itálie odletěli a 181 jich z Bergama přiletělo.

V listopadu společnost Ryanair oznámila start nové pravidelné linky z Brna na Berlín Schönefeld. Létat bude dvakrát týdně od dubna 2019.

Podle statistik vídeňskému letišti v listopadu v meziročním porovnání přibyla skoro čtvrtina cestujících, celkem branami letiště za jeden z nejslabších měsíců v roce prošlo 2,193 milionu cestujících. Za celý rok dosáhl růst 9,7 procent.

I přesto, že jednání o nových linkách s dopravcem Blue Air letos na jaře nebylo úspěšné, mohou se cestující těšit na pravidelnou linku do Berlína od dubna příštího roku. „Jsme velmi spokojeni, že si lidé letenky do Berlína už nyní rezervují,“ sdělil za dopravce Ryanair Denis Barabas.

Podle hejtmana kraje Bohumila Šimka jsou obchodní jednání velmi složitá. „Není to neúspěch, s Blue Air chyběla oboustranná dohoda. Dále jednáme s více společnostmi a máme první výsledky,“ ujistil.

Linky do Milána i Berlína jsou podle něj skvělou zprávou pro obyvatele i návštěvníky kraje a sousedních regionů. „Je vynikající, že se novou linku podařilo otevřít ještě v zimním letovém řádu, vzhledem k tomu, že se o nových linkách vyjednává jednu až dvě sezóny dopředu. Považuji to za mimořádný úspěch,“ doplnil Šimek.

O úspěšné rozšiřování letiště bude usilovat také nové vedení města. „O létání z Brna je evidentně velký zájem. Dá se také očekávat, že nová linka do Berlína k nám přivede další návštěvníky, neboť město i kraj nabízí spoustu příležitostí nejen na výlety, ale i k obchodu. Pracujeme ve spolupráci s krajem na tom, aby se letecká doprava rozvíjela a zvýšil se počet destinací, které budou z Brna dostupné,“ sdělila primátorka města Markéta Vaňková.

Pravidelné linky jsou také podle mluvčí Pichalové tím, co letiště zatraktivní. Těšit se mohou návštěvníci i na řadu novinek. „Plánujeme například úpravy parkoviště nebo komfortnější odbavování,“ poznamenala.