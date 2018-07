Praha má po 46 letech trolejbusovou linku. Spojuje Palmovku a Letňany

Pražský dopravní podnik nasadil po téměř půl století první pravidelnou trolejbusovou linku. Po úspěšném testování jezdí bateriové trolejbusy, díky trakčním bateriím funkční i bez trolejového vedení, od začátku července na lince číslo 58 mezi Palmovkou a Letňany. Na přibližně šestikilometrovém úseku mají trolejbusy Škoda 30Tr hodinové intervaly, prozatím od dopoledních do podvečerních hodin.

Trolejbusy začaly v Praze sloužit jako první v tehdejším Československu poprvé vyjely 28. srpna 1936. Pražské ulice brázdily 36 let a získaly si řadu příznivců. „Hlavní město je vyřadilo z provozu v roce 1972. Pozdější úvahy o jejich znovuzavedení na počátku devadesátých let vyšly naprázdno vzhledem k finanční náročnosti, kdy prioritou byla výstavba metra, případně alespoň omezený rozvoj tramvajové sítě,“ ohlédl se do minulosti Pavel Fojtík, vedoucí archivu Dopravního podniku.

Další boom trolejbusů je ve hvězdách

Hlavním impulzem pro návrat trolejbusů do metropole byl vývoj a významné zlepšení trakčních baterií v poslední dekádě. Kombinace tradiční trolejbusové technologie a moderních baterií totiž snižuje nároky na trolejovou infrastrukturu a zároveň vytváří lepší podmínky pro dimenzování a nabíjení baterií než u běžných elektrobusů.

Systém dynamického dobíjení se nám ve zkušebním provozu osvědčil. Vozidlo se nabíjí během jízdy z trolejového vedení v Prosecké ulici, při přestávkách staticky v obratišti Palmovka. Zahájení provozu linky číslo 58 jednoznačně ukazuje, že se nám daří zavádět ekologickou dopravu do české metropole,“ komentoval novinku generální ředitel Dopravního podniku Martin Gillar. Trolejové vedení na zmíněné lince přitom vyplňuje přibližně pouhých 15 procent trasy.

Dopravní podnik chystá do budoucna rozšíření moderního trolejbusu na další úseky. Jako první by měl plnohodnotně pokrýt linku 140 Palmovka - Čakovice - Miškovice, kde mají jezdit kloubová vozidla. Technologii dynamického nabíjení považuje pražský dopravce za perspektivní pro elektrifikaci silně zatížených páteřních autobusových linek. Jestli ale čeká trolejbusy v metropoli skutečný boom, je otázka. Záležet bude na dalším vývoji technologií, finančních rezervách i státní podpoře elektromobility.