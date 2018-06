Mexiko oznámilo zavedení cel vůči USA, ohrozit by mohla republikány před volbami

Mexiko včera oznámilo zavedení nových cel vůči americkému dovozu. Uloží tarify ve výši 20 a 25 procent na americkou whisky, sýr, ocel, bourbony a vepřové maso, cla by se měly týkat také jablek a rajčat. Reakce na obchodní válku amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohla výrazně zamávat s reputací republikánů před volbami do amerického Kongresu, které budou na podzim.

Mexiko tak reaguje na zavedení amerických cel ve výši 25 procent na dovoz oceli a 10 procent na dovoz hliníku. Trump je zavedl již v březnu. EU, Kanada a Mexiko z nich původně měly výjimku, která již od června neplatí. Termín, odkdy budou nová cla platit, zatím mexická vláda neuvedla. ČTĚTE TAKÉ: Mexiko trestá USA. Zavede cla na dovoz vepřového masa Rozhodnutí nyní zděsilo některé americké obchodníky s vepřovým masem, kteří budou muset při vývozu do Mexika platit 20procentní cla. Mexiko je pro ně totiž největším trhem. Potencionální ekonomický efekt na americké exportéry by mohl ohrozit popularitu republikánů před listopadovými volbami do amerického Kongresu, píše BBC. Například v americkém státě Iowa, který je hlavním producentem vepřového, by situace mohla ohrozit pozici republikána a člena sněmovny reprezentantů Roda Bluma. „Potřebujeme obchodovat. Jedna z věcí, která nás znepokojuje jsou dlouhodobé důsledky cel,“ uvedl republikán a tajemník pro zemědělství státu Iowa Mike Naig. Jeho slova cituje agentura Reuters. Dlouho se také přetřásá Severoamerická smlouva o volném obchodu (NAFTA), jejímž zrušením Trump neochvějně vyhrožuje. Trumpův ekonomický poradce Larry Kudlow prohlásil, že by smlouvu NAFTA mohly nahradit dvojstranné smlouvy s Kanadou a Mexikem, což však ale oba američtí sousedé odmítají. V rámci NAFTA se obchodu se zbožím za bilión dolarů, uvádí agentura Reuters. Obchod mezi Mexikem a USA dosahuje ročně hodnoty 600 miliard dolarů. Export amerického zboží z toho tvoří však jen 16 procent. Pro Mexiko jsou Spojené státy zásadním partnerem, na americký trh míří 80 procent mexického vývozu. ČTĚTE TAKÉ: USA zavedou cla na ocel a hliník z EU. Nepochopitelné, reagují české firmy



Autor: Pavel Kopecký