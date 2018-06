Mexiko trestá USA. Zavede cla na dovoz vepřového masa

Obchodní válka amerického prezidenta Donalda Trumpa pokračuje. Tentokrát vrací úder Mexiko. Jeho vláda hodlá uložit cla ve výši 20 procent na dovoz vepřového masa z USA. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na dva zdroje z mexické vlády. Jde tak o odvetu za cla na dovoz oceli a hliníku do USA, které zavedl Trump. Opatření plánuje také Evropská unie.

Americká cla ve výši 25 procent na ocel a 10 procent na hliník zavedl Trump již v březnu. EU, Kanada a Mexiko z nich původně měly výjimku, která již od června neplatí.

Reuters tak potvrzuje informaci, kterou uvedla mexická vláda minulý týden. Prohlásila, že by mohla zavést cla na dovoz vepřových stehen a plecí, které představují 90 procent z celkového amerického vývozu tohoto masa do Mexika. Ohrožen by tak byl americký vývoz za jednu miliardu dolarů.

„Jde o 20procentní tarif na stehna a plece, studená i mražená, s kostí i bez kosti,“ řekl Heriberto Hernandez, prezident asociace mexických producentů vepřového OPORPA. Rozhodl se tak po jednání s ministrem hospodářství Ildefonso Guajardo. Ceny masa se ale podle něj pro Mexičany nezvýší, jelikož „existuje k americkým dodavatelům spousta alternativ“.

Americké rozhodnutí také zkomplikovalo jednání o Severoamerické smlouvě o volném obchodu (NAFTA), jejímž zrušením Trump již dlouho vyhrožuje. Vepřové by do Mexika mohla dodávat Kanada, jejíž dohoda o volném obchodu stále platí.

Mexická vláda ale další detaily k zavedení cel zatím nezveřejnila. Své rozhodnutí by měla oficiálně oznámit v úterý večer, platit by mělo od středy.

Loni Mexiko dovezlo z USA 650 tun vepřových stehen a plecí za 1,07 miliardy dolaru. Celkový dovoz činil 840 tun. Stehna a plece nejsou ve Spojených státech příliš ceněna, proto je američtí chovatelé prasat vyvážejí právě do Mexika. Američanům mnohem více chutnají žebra a slanina.

Zasadí Trumpovi úder EU?

Odvetné opatření plánuje také Evropská unie. „Můžeme přijmout předběžná opatření již v červenci. To je to, o čem se chystáme jednat. Chceme vidět předběžné výsledky vyšetřování,“ uvedla evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. Podle ní bude ocel určená pro americký trh přesměrována do Evropy.

EU chce obchodní spor se Spojenými řešit podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO). Podle nich může EU zavést dočasná ochranná cla až na 200 dní, pokud předběžně zjistí, že očekávaný růst dovozu by mohl vážně poškodit její odvětví ocele a hliníku.

Protiopatření plánuje i Kanada. Ta by mohla uvalit cla na americkou ocel a na některé potraviny jako jsou jogurty, whiskey a káva. Dotkla by se amerického vývozu za 13 miliard dolarů.