Aféra Dieselgate dostihla i nejvyšší šéfy automobilky VW

Téměř tři roky po vypuknutí aféry Dieselgate tato nepříjemná záležitost pro největší evropskou (a v současnosti zřejmě i světovou) automobilku Volkswagen stále nekončí. Poslední obětí se stal Rupert Stadler, úřadující šéf značky Audi.

Policie mu na začátku června nejprve prohledala dům a tento týden v pondělí ho zatkla. Stadler byl podle řady indicií o celé problematice zakrývání skutečných emisí oxidů dusíku v motorech určených pro americké, ale i evropské či asijské zákazníky, s vysokou pravděpodobností podrobně obeznámen, přestože to nikdy nepřiznal a vždy tvrdil, že o tom rozhodli technici na pozicích pod úrovní představenstva.

Jenže nyní pětapadesátiletý manažer je ve své funkci již od roku 2007, přičemž ilegální software se pro dieselové motory Audi začal používat od modelového roku 2009. Poté se toto řešení objevilo i v motorech, které používaly divize osobních vozů Volkswagen, Volkswagen užitkové vozy, Seat či Škoda.

Přesto Stadler mnohá personální zemětřesení, která v koncernu od podzimu 2015 nastala, dosud obdivuhodně ustával. Nyní se ovšem stal nejvýše postaveným manažerem, který se v Německu ocitl za mřížemi. Obviněn má být právě z toho, že věděl o tom, že se vyrábějí a evropským zákazníkům prodávají auta s falešně udávanými emisemi.

Navíc se údajně měl snažit o ovlivňování vyšetřování, což tedy vedlo k rozhodnutí soudkyně o jeho zatčení a umístění do vazby. I nadále však za ním, podle oficiálních vyjádření, vedení koncernu stojí. Své funkce byl po zatčení zbaven jen dočasně. Prozatím ho zastupuje šéf prodeje značky Bram Schot.

Celá kauza se tak dostává do druhé fáze. Finanční stránka věci je totiž už víceméně uzavřena. Nejprve Volkswagen počátkem loňského roku podepsal dohodu s americkou vládou o zaplacení pokuty ve výši 4,3 miliardy dolarů (přes 90 miliard korun), a pak před pár týdny souhlasil s pokutou ve výši jedné miliardy eur (26 miliard korun) od německé prokuratury.

Ještě předtím ovšem v červenci roku 2018 akciová společnost Volkswagen docílila ukončení sporu s americkou agenturou pro ochranu životního prostřední EPA. Odškodnění za své počínání přišlo automobillku na 14,7 miliardy dolarů. Dvě třetiny z této sumy připadla přímo majitelům dotčených aut.

Stadler není první osobou z koncernu Volkswagen, která je aktuálně v souvislosti s upraveným software v dieselových motorech ve vězení. Tím prvním se stal v září loňského roku Wolfgang Hatz, který byl nejprve u značky Porsche, a pak i v celém Volkswagenu v letech 2007-11 šéfem oddělení pro vývoj motorů. Vloni v létě byl zadržen také Giovanni Pamio, manažer, z jehož úst měl údajně vyjít přímý příkaz zaměstnancům, aby vyvinuli matoucí software.

Justice však zásahla do života daleko většího množství funkcionářů tohoto německého automobilového koncernu. Minimálně dva již jsou v této chvíli pravomocně odsouzeni a v USA si odpykávají své tresty. Jsou jimi Oliver Schmidt, kterého zatkli během dovolené na Floridě, a James Liang. První z nich byl šéfem amerického oddělení pro dodržování regulací a předpisů a dostal v USA trest sedmi let vězení a pokutu 400 tisíc dolarů. Druhý – Robert Liang, což je bývalý ředitel pro vznětové motory VW v letech 2008 – 2016, odešel od soudu s trestem 40 měsíců vězení a povinností zaplatit 200 tisíc dolarů.

Minulý měsíc přišla další vlna obvinění. Hlavní "rybou", která uvízla v síti je bývalý generální ředitel koncernu Martin Winterkorn. Podle vyšetřovatelů věděl o podvodném softwaru a hrozícím skandálu minimálně několik měsíců, ale pravděpodobně více než rok, a nic neučinil k nápravě.

Společně s ním je vyšetřována i pětice dalších bývalých vedoucích pracovníků koncernu. Konkrétně se jedná o Richarda Dorenkampa, který byl také určitou dobu vedoucím oddělení motorů v koncernu, dále Jense Hadlera, který měl na starosti motory pro auty s logem VW, bývalého vedoucího vývoje značky VW Heinze-Jakoba Neussera, Berndta Gottweise, což byl školitel se zodpovědností za řízení jakosti a bezpečnosti produktů a konečně Jürgena Petera. Tento pracovník VW měl za úkol spolupracovat s americkými regulátory. Všichni jsou ovšem zatím na svobodě, protože Německo své občany do zemí mimo Evropskou unii nevydává.

I když se policii a soudům podaří najít viníky podvodů u vozů Volkswagen, případ se může dále větvit. V polovině června totiž německé ministerstvo dopravy nařídilo, že kvůli nepřípustnému software pro regulaci emisí musí být do servisů svolány statisíce aut. Média také spekulují, zda se přece jen nepodaří nashromáždit důkazy proti společnosti Bosch. Právě ona je totitž dodavatelem oné řídící jednotky, v níž se pak klamavý software vyskytoval. V USA sice již souhlasila s urovnáním žalob, což ji přišlo na zhruba osm miliard korun, ale svoji přímou vinu stále popírá.

Co je dieselgate?

Jedná se o zjednodušený název pro skandál, který vypukl v září 2015. Tehdy americká agentura pro ochranu životního prostředí EPA oznámila, že Volkswagen vybavoval své motory TDI speciálním softwarem. Ten uměl rozpoznat, že vůz se v danou chvíli podrobuje testům na složení výfukových plynů a upravil chování motoru tak, aby právě pro tu dobu snížil produkované emise oxidů dusíku. Volkswagen k tomuto řešení přistoupil, protože limity na jedované oxidy dusíku byly v té době v USA mnohem přísnější než v Evropě. Přesto byl software implementován i do aut pro evropské zákazníky. Nakonec byl kvůli tomu koncern Volkswagen nucen svolat do servisů po celém světě 11 milionů aut. Z toho bylo 1,2 milionů škodovek.