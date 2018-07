Mezi prohřešky trhovců patří i nedostatečná ochrana potravin či špatná hygiena

„Dobrý den, jsme ze Státní veterinární správy, přišli jsme k vám provést kontrolu,“ přistupuje ve čtvrtek dopoledne dvojice žen ke stánku s mléčnými produkty regionální farmy K.E.K. Právě začala kontrolní akce na libereckých farmářských trzích v Kostelní ulici.

Takovéto akce přitom nejsou ojedinělé. „Vzhledem k tomu, že obliba farmářských trhů stále stoupá, zvýšili jsme i počet našich kontrol,“ vysvětluje ředitel veterinární správy Zbyněk Semerád. V celé České republice už proto letos veterináři provedli 225 podobných kontrol.

U stánku farmy K.E.K. kontrolorky měří teplotu ledničky, zaměřují se i na datum spotřeby. „Sledujeme podmínky skladování, značení výrobků,“ shrnuje kontrolorka Miroslava Chaloupková. V minulosti podle ní závady odhalovali častěji než nyní. „Kultura prodeje je dnes mnohem vyšší, prodejci se sami zajímají o podmínky, které musí dodržovat,“ dodává.

To je i případ tohoto stánku. Pracovnice veterinární správy po několika minutách vynášejí verdikt: bez závad. Farmáře Davida Erlebacha to nepřekvapuje. „S kontrolami se setkáváme přibližně jednou za měsíc a půl, už víme, co se od nás očekává,“ vysvětluje.

Bezproblémový je i vedlejší stánek s včelím medem. Na etiketě sklenic stojí, že mají být skladovány při teplotě do 25 stupňů, i tady proto následuje měření teploty. A i zde je vše v pořádku. „Ve stánku mám chladno, med se tu rozhodně nepřehřívá,“ připomíná včelař Pavel Pařík.

Ne vždy jsou ale výsledky kontrol takto pozitivní. „Už se nám stalo, že jsme museli ukončit prodej, třeba právě kvůli podmínkám skladování,“ popisuje Miroslava Chaloupková.

Na farmářských trzích v Libereckém kraji letos veterináři odhalili dva prohřešky, loni pět. „Nejčastějšími závadami je nechránění produktů před kontaminací, nesprávná hygienická praxe, setkáváme se s tím, že některé potraviny jsou neznámého původu,“ vyjmenovává krajský ředitel veterinární správy Roman Šebesta.

Při čtvrteční kontrole v Kostelní navštívily pracovnice pouze dva stánky. „Dozorujeme jen potraviny živočišného původu,“ uzavírá Šebesta. Prodejce zeleniny má totiž na starost inspekce potravinářská.