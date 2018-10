MHD v České Lípě řeší antimonopolní úřad

Česká Lípa - Spolek Oživení podal před uzavřením smlouvy na provoz MHD v České Lípě na úřad podnět. Považuje soutěž za neregulérní.

Ilustrační snímek.Foto: BusLine

V den voleb podepsaný kontrakt za stovky milionů korun na zajištění MHD na dalších deset let dál hýbe Českou Lípou. Podle odcházejícího vedení města je smlouva se stávajícím dopravcem BusLine vysoutěžená dle regulí a její stvrzení na poslední chvíli v pořádku. Podle všeho ji přitom minimálně část radních schválila i s vědomím, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) prověřuje podnět od protikorupčních spolků Oživení a Transparency International.



Organizace mimo jiné zpochybňují parametry veřejné zakázky. Nelíbí se jim například některé podmínky, které mají nahrávat současnému dopravci.

„Naše podezření opíráme i o dosavadní zkušenosti se zadavatelem a jeho v minulosti prezentovaným modelem pro zajištění dopravní obslužnosti ve městě Česká Lípa po roce 2019. Z dosavadního jednání zadavatele lze usuzovat, že v počátku se nesnažil jít cestou otevřené hospodářské soutěže, ale spíše hledal cestu, jak vytvořit podmínky pro další prodloužení spolupráce se stávajícím dodavatelem z holdingu BusLine,“ napsali předseda Oživení Martin Kameník a ředitel Transparency International ČR David Ondráčka ve shrnutí podnětu podaného na zmíněný kontrolní úřad.

„Podnět jsme obdrželi a v současné době prověřujeme namítané skutečnosti. Na základě výsledků šetření se pak rozhodne o tom, zda ve věci existují důvody pro zahájení správního řízení,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Jak Deníku nezávisle potvrdilo několik lidí, o podnětu podaném na ÚOHS se mluvilo už na schůzce hodnotící komise, která měla zakázku na starost. „Co tam píše Oživení, nás moc nezajímá. Je to celé jen politický boj,“ řekl dosluhující místostarosta a jeden z členů komise Juraj Raninec.

„Už jednou poslali na ÚOHS podnět kvůli společnému dopravnímu podniku a ten v tom žádný problém neshledal,“ doplnil Raninec.

Pro něj je prý důležité, jestli ÚOHS nějaké řízení zahájil, nebo nezahájil. „Nezahájil. Mohou se tím zabývat měsíc, půl roku… Tady jsme museli zajistit MHD co nejdříve,“ připomněl s tím, že s koncem roku vyprší stávající smlouva.

SMLOUVU VYPOVÍ TĚŽKO

I v případě, že následně ÚOHS nějakou závadu shledá, bude nové vedení města smlouvu těžko vypovídat. Určitě ne s pomocí antimonopolního úřadu. „Ten může v případě zjištění nezákonného postupu na straně zadavatele pouze uložit pokutu za spáchání přestupku. Řízení o případném zákazu plnění smlouvy by mohlo být zahájeno pouze na základě návrhu některého z uchazečů o zakázku,“ upřesnil Martin Švanda.

Podle právníka Marka Zelenky z Oživení by takový návrh navíc byl poměrně nákladný. „Ty částky se vypočítávají z celkových nákladů na zakázku. Tady by to bylo v řádech milionů korun a navíc s nejistým výsledkem“ podotkl a přidal poznatek.

„Společnost TD Bus, která podala druhou nabídku, se do července 2018 jmenovala BusLine. Z toho je asi zřejmé, zda šlo o konkurenční nabídku či jen fíkový list,“ dodal Zelenka.