Evropská unie v posledních letech podporuje seriózní novinařinu. Pomocí snížených daní na tištěné deníky jí pomáhají i téměř všechny země sedmadvacítky. Členka výboru Evropského parlamentu, který má na starosti média, europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová, připouští, že plány české vlády na zvýšení zdanění novin na 21 % míří naopak proti evropské podpoře kvalitních médií a práce novinářů.

Europoslankyně Michaela Šojdrová | Foto: se svolením EP

Evropský parlament na svém posledním zasedání udělal další krok, který má pomoci práci novinářů a jejich obraně proti ekonomickým a politickým tlakům. Přijal směrnici o ochraně novinářů před likvidačními a smyšlenými žalobami, které mají za cíl znesnadnit či dokonce znemožnit jejich investigativní práci.

Jde o jeden z mnoha kroků na podporu tradičních médií ze strany Evropské unie, které mají pomoci také v boji s dezinformacemi. „Novinářská práce vyžaduje odvahu. Novináři by však neměli být nuceni být odvážní, aby svou práci mohli vykonávat. Evropský parlament bude vždy chránit ty, kteří hledají pravdu, a bude hájit naše demokratické právo na informace,“ vzala si slovo při zdůvodňování směrnice předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová.

Europarlament návrh přijal drtivou většinou hlasů. „Když žaloby ohrožují životy a živobytí a zneužívají náš justiční systém, měli bychom zakročit legislativně,“ poznamenala Metsolová. Jedná se přitom jen o jeden z mnoha kroků, kterými Evropská unie tradiční seriózní média podporuje. Další se chystají už na podzim tohoto roku.

Bez tištěných novin prodělají všichni. Čtenáři i stát

Podle Michaely Šojdrové, české europoslankyně a členky výboru, který má na starosti média, je podpora novinářů a médií jasnou prioritou Evropské unie. V rozhovoru pro Deník připustila, že razantní zvýšení zdanění tištěných deníků v České republice jde naopak zcela proti tomuto evropskému trendu. Může to být podle ní i věc, která může česká média zásadně poškodit. „Mně osobně je to líto,“ podotkla Šojdrová.

Připouští, že nejvyšší 21procentní daň na tištěné deníky může vést k poškození i těch nejkvalitnějších titulů na české trhu. „Ano, je to tak,“ připustila Šojdrová pro Deník. „Já sama čtu ráda tištěné noviny,“ uvedla europoslankyně za vládní KDU-ČSL.

Daň z tištěných novin nedává ani ekonomický smysl z hlediska výnosu případného zdanění pro český stát. „Jestliže je to tak, jak to je, tak na tom stejně stát nezbohatne. Nedává to moc logiku,“ komentovala Šojdrová.

Pokud vyšší zdanění vydavatelům tištěných médií způsobí finanční problémy, může to podle této europoslankyně „být pro některá média nevratné“.

Je třeba to zvážit

Šojdrová souhlasí i s tím, že navrhované zdanění tištěných deníků českou vládou jde proti směru podpory seriózních médií ze strany Evropské unie. „Já bych to velmi zvažovala. Podívala bych se, co by to mělo za dopad,“ uvedla Šojdrová k oznámenému kroku české vlády.

Uznává, že při hledání kompromisu na celém vládním balíku to dopadlo zmíněným zvýšením. „Ale nemusí to být konečné a definitivní,“ myslí si Šojdrová.

Podle ní by stálo za to se o kroku ještě pobavit a zjistit, jestli a jaký to má smysl. „Pokud by to pro některá skutečně tradiční a cenná tištěná média bylo skutečně likvidační, pak by to byla velká škoda,“ zdůrazňuje europoslankyně za vládní lidovce.

