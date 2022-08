OBRAZEM: Mikrobus, který se řídí sám. Po pražském Výstavišti jezdí autonomní vůz

Pojme až osm cestujících a výhled nekazí clonící řidič za volantem. Jezdí totiž pod dohledem kamer, senzorů a laserů. Řeč je o autonomním autobusu, který se od poloviny července „prohání“ v okolí Výstaviště v pražských Holešovicích. „Prvních pár týdnů se tu náš minibus učil celou trasu. Od začátku srpna však už nastoupil do řádné služby a nyní bude po Výstavišti vozit pasažéry v ostrém režimu,“ řekl při představení elektrického minibusu Toufik Dallal z organizace PowerHUB, jež novinku na českých silnicích do Prahy přivezla z Estonska. Autonomní autobus tu bude jezdit minimálně do konce srpna.

Samořídící minibus Auve Tech. | Foto: ČTK