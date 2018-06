Miliardář Beran založil s vědkyní Sykovou výzkumnou firmu

Miliardář David Beran spolu s vědkyní a senátorkou za ČSSD Evou Sykovou vytvořil společnost Scimed Biotechnologies. Její výzkum a vývoj budou zaměřeny na kmenové buňky, biomateriály, tkáňové náhrady, nanotechnologie a na moderní fyzikální a zobrazovací techniky. Věnovat se bude i službám při uskutečňování klinických studií. Letos plánuje Beran do společnosti investovat několik desítek milionů korun. Píše to dnes deník E15.

Eva Syková. Foto: ČTK/Michal Krumphanzl

Vědkyně a politička odmítá, že by se v Beranově firmě dostávala do střetu zájmů. "Ve firmě ani nemám podíl," dodala. Ve Scimed Biotechnologies má být vedoucí výzkumu a vývoje. Start firmy se překrývá s obdobím, kdy letos na podzim Sykové končí senátorský mandát. Beranův mluvčí Mirek Deneš listu řekl, že firma touto investicí nesleduje okamžitý zisk. Chce prostředky investovat do pokroku ve zdravotnictví.

"Chtěla bych, aby vznikla silná biotechnologická firma, která bude vyvíjet moderní léčiva založená na mém mnohaletém základním a aplikovaném výzkumu. Získala jsem pro tento nápad kolektiv skvělých, zkušených lidí, a hlavně nadšeného investora. Získali jsme i hotové prostory v Inovačním centru Innocrystal a nyní má firma hotové plány přestavby," řekla E15 Syková.

Syková je senátorkou za Prahu 4 a svůj mandát hodlá podle dřívějších informací týdeníku Euro obhajovat. Ve stejném obvodu bude kandidovat i finalista prezidentské volby Jiří Drahoš, Syková je jeho bývalá kolegyně z Akademie věd. Oba se již střetli v roce 2009 při volbě předsedy Akademie věd, kdy Drahoš zvítězil.

V květnu 2016 Drahoš jako předseda Akademie věd Sykovou odvolal z funkce ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR kvůli kauze kolem léčby kmenovými buňkami. Podle médií ústav bral od některých pacientů během klinických studií peníze, přitom účast v nich má být ze zákona bezplatná.

Pro padesátiletého podnikatele Berana je Scimed Biotechnologies první výpravou do sféry na pomezí vědy, zdravotnictví a byznysu. Pilířem jeho podnikání je finanční skupina Profireal Group, která poskytuje spotřebitelské úvěry. Podnikat Beran začínal v roce 1991 jako prodejce kopírek, brzy se zaměřil na leasing a půjčky firmám i občanům, pak peníze investoval i do různých, zejména průmyslových podniků.

Dlouhá léta Beran vedl soudní spory o akcie s většinovým vlastníkem vítkovické strojírenské skupiny Vítkovice Holding Janem Světlíkem. V žebříčku nejbohatších Čechů, který v roce 2015 zveřejnil časopis Forbes, byl Beran na desátém místě s majetkem dosahujícím téměř 13 miliard korun.

V biotechnologiích už podniká například miliardář Karel Komárek, kterému patří společnost Medicem zabývající se produkcí vnitroočních čoček. Společnost Sotio patřící do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera se věnuje výzkumu a vývoji v onkologii a v autoimunitních onemocněních.