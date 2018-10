Miliardář Otava zavře továrny v Rakousku. Výrobu hliníku přesune na Moravu

Miliardář Petr Otava, který je jediným vlastníkem společnosti MTX Group, přesouvá výrobu hliníku z rakouských závodů v Lendu a Schwarzachu do továrny v Břidličné na Bruntálsku. Důvodem je podle webu Euro.cz krach jednání o výkupu pozemků pro plánované rozšíření rakouské produkce.

„Závod v Lendu přesuneme do Břidličné do konce roku, druhý ve Schwarzachu do půlky příštího. Budeme to tam mít všechno pod jednou střechou,“ potvrdil Euru svůj záměr Otava, který plánuje pozemky v Rakousku prodat. „O areál je obrovský zájem, máme několik zájemců, protože průmyslových areálů v Alpách moc není.“

Skupina MTX, mezi jejíž dceřinné společnosti patří kromě Al Invest Břidličná (AIB) i Měď Povrly, Metalimex nebo Sardona Finance, koupila rakouské podniky v insolvenci v březnu roku 2017 a podle českého serveru do nich plánovala investovat zhruba půl miliardy korun.

Pracovníci dostanou odškodné

Přístup českého podnikatele zpočátku ostře zkritizovala starostka Lendu Michaela Höfelsauerová. Otava podle ní svůj záměr oznámil pouze v dopise odborářů, zachoval se bezpáteřně a nenamáhal se předstoupit před zaměstnance, kteří ke konci roku přijdou o práci. „A přitom se za firmu postavila celá komunita,“ řekla německé televizi ORF.

Svůj postoj však přehodnotila poté, co došlo ke změně situace a společnost MTX Group zahájila jednání s odbory. „Zaměstnancům nabídne kompenzaci a případným zájemcům také práci v rámci skupiny MTX,“ píše Euro.

Plánovaná investice

Na začátku října společnost MTX Group informovala, že do výroby hliníku v Břidličné hodlá investovat dvě miliardy korun. „Po počátečním přešlapování na místě nám byla předložena koncepce rozvoje společnosti, od které máme velká očekávání. AIB byla a je strategickou společností ve skupině a jako takovou ji chceme vidět i v budoucnosti,“ uvedl místopředseda představenstva David Bečvář.

Klíčovými výrobky AIB jsou zušlechtěné hliníkové fólie pro potravinářský, farmaceutický a tabákový průmysl, hliníkové plechy a fólie pro automobilový průmysl a stavebnictví. Investice by měla přispět k rozšíření výroby o hliníkové desky a čepy pro automobilový a letecký průmysl.