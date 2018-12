Miliony pomohou obcím. Opraví za ně silnice, kanalizace nebo ordinace lékařů

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotace pro obce do deseti tisíc obyvatel. Mohou opravit silnice, kanalizace nebo dětská hřiště a tělocvičny.

Rekonstrukce benešovské Zapovy ulice.Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Šestnáct milionů. Takovou částku investují ve Velkých Opatovicích příští rok do oprav silnic a chodníků ve městě. Zaměří se například na lokalitu Pod Strážnicí. První etapa oprav tam má stát bezmála osm milionů.

Radnice chce s tímto projektem dosáhnout na dotace, které na konci listopadu vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj pro obce od tří do deseti tisíc obyvatel. Na opravu silnic a kanalizací. „Stavební povolení budeme mít brzy a o dotaci určitě požádáme. Můžeme získat až pět milionů, což by nám samozřejmě pomohlo,“ uvedla starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

Podle mluvčího Ministerstva pro místní rozvoj Viléma Frčka musí mít obce zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. „Dolní limit dotace na jednu akci je půl milionu. Horní limit pak pět milionů korun. Lhůta pro podání žádostí končí osmadvacátého února,“ dodal Frček.

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj

Dotace pro obce do tisíce obyvatel. Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. V balíku je dvacet milionů korun. Obce mohou získat na jeden projekt až dva miliony.

200 milionů korun si rozdělí obce od tří do deseti tisíc obyvatel na opravy silnic a kanalizací. Mohou získat maximálně pět milionů na jednu investiční akci.

Do konce února mohou obce od tří do deseti tisíc obyvatel žádat o podporu na obnovu školních hřišť a tělocvičen. Rozdělí si sto padesát milionů korun.

Sáhnout si na miliony z dotací chtějí také ve Slavkově u Brna. S projektantem nyní řeší, které akce stihnou do lhůty připravit tak, aby splnili podmínky dotace. „Dotační tituly byly vypsány poměrně narychlo a nevěděli jsme, s čím můžeme počítat. Přesto chceme s nějakým projektem uspět. Jedním z nich by mohla být oprava silnice poblíž Koláčkova náměstí, které chceme v budoucnu rekonstruovat,“ uvedla mluvčí města Veronika Slámová. S dalšími opravami počítají Slavkovští v Tyršově ulici.

Na obnovu školních hřišť, která slouží pro hodiny tělesné výchovy, a na obnovu školních tělocvičen uvolnilo ministerstvo balík sto padesát milionů korun. Opět je pro obce od tří do deseti tisíc obyvatel. Na jeden projekt mohou získat až pět milionů korun. „Zatím to pro nás není aktuální, ale v budoucnu bychom chtěli mít ve městě dopravní hřiště pro děti. Připravíme projekt a uvidíme, zda na něj budou vypsány nějaké dotace,“ řekl vedoucí strážnického odboru investic a správy budov Petr Helísek.

Až dva miliony korun mohou čerpat obce do tisíce obyvatel na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Ve Vranově nad Dyjí na Znojemsku by spíše než peníze z tohoto dotačního titulu potřebovali lékaře. „Dotaci na obnovu prostor pro lékaře určitě nevyužijeme. Ordinace už jsme v minulosti opravili. Ale chybí nám doktoři. Teď například se nám nedaří sehnat dětského lékaře,“ řekl starosta obce Lubomír Vedra.