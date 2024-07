close info Zdroj: Deník/Jiří Janda zoom_in Miloš Knížek Miloš Knížek z Útvaru lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Před pár lety zaplňoval kůrovec titulní stránky novin, nyní ale toto téma prakticky vymizelo. Znamená to, že je toto nebezpečí zažehnáno, nebo jde jen o ticho před další bouří?

Od roku 2020, kdy objem těžeb kůrovci napadeného dříví kulminoval na asi 15 milionech metrů krychlových evidovaného objemu v rámci Lesní ochranné služby, tedy na zhruba 70 procentech rozlohy lesa Česka, tento objem každoročně klesá, dá se říci o jednu třetinu. Je to zejména díky příznivému průběhu počasí. V roce 2023 tedy tento objem klesl na zhruba tři miliony metrů krychlových, což však reprezentuje přibližně 3,7 metru krychlových na hektar smrkových porostů všech věkových stupňů. To je stále hodnota téměř dvacetinásobná oproti základnímu stavu, který představuje objem 0,20 metru krychlových na hektar.

Takže stále není vyhráno?

Je zřejmé, že kalamitní situace stále přetrvává, nicméně právě díky doposud klesajícím těžbám kůrovcového dříví se mnozí majitelé lesů a lesní hospodáři, ale i veřejnost domnívají, že byly všechny problémy s kůrovci zažehnány. Zdaleka tomu tak není a riziko zvrácení situace, kdy může dojít k opětovnému i významnému nárůstu kůrovci napadených stromů, je vysoké, zejména vzhledem k vývoji počasí. Varovným signálem pro nás může být situace v Německu a Rakousku, kde i v těchto letech přetrvává velmi složitá situace. Odchyty v kontrolních lapačích tam jsou na historicky nejvyšších úrovních a díky teplému počasí nabývá kůrovcová kalamita na síle ve stále vyšších horských podmínkách.