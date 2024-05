Poslanci schválili zákon, který letos pomůže některým lidem splatit jejich dluhy na zdravotním pojištění. Pokud ho v době od 1. července do 30. listopadu uhradí, pojišťovna jim v rámci dalšího ročníku akce Milostivé léto odpustí penále a exekuční náklady. Dotkne se to ovšem jen zlomku dlužníků.

S exekucemi pomáhají lidem dluhoví poradci Člověka v tísni. Situaci má zlepšit i další kolo Milostivého léta.

Co je to Milostivé léto?

Jde o výjimečnou akci, která dává některým dlužníkům šanci zbavit se jejich dluhů. Podaří se jim to, pokud zaplatí původní dluh, někdy ještě navýšený o administrativní poplatek. Stát jim ale v rámci Milostivého léta odpustí sankce, úroky z prodlení a další související náklady. Ze strany úřadů jde tedy o výrazně vstřícný krok.

Od jakých dluhů má pomoci dlužníkům letošní Milostivé léto?

Vztahovat se bude pouze na dluhy u zdravotních pojišťoven, zejména Všeobecné zdravotní pojišťovny. Půjde však jen o ty dluhy, které po dlužnících pojišťovna vymáhá v rámci takzvané daňové exekuce. Odborníci jsou proto přesvědčeni, že akce sice vzbudí velké naděje, ale ve skutečnosti pomůže jen nevelkému počtu dlužníků.

Kdy bude Milostivé léto probíhat?

Začne 1. července a skončí 30. listopadu letošního roku.

Kolika lidem může aktuální vlna Milostivého léta pomoci od dluhů?

Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna neschválila vstřícnější návrh Senátu, bude se týkat jen malého počtu lidí. Ze statisíců dlužníků, kteří dluží na zdravotním pojištění, může takto dosáhnout oddlužení jen jejich mizivé procento. „U té schválené verze odhaduji, že jestli to budou malé jednotky tisíc lidí, tak to bude velký úspěch,“ řekl vedoucí programu dluhového poradenství společnosti Člověk v tísni Daniel Hůle.

Mohou dlužníci počítat ještě s další vlnou Milostivého léta?

Podle odborníků touto vlnou milosrdenství úřadů zřejmě skončí. Předchozí ročníky Milostivého léta se zaměřovaly na exekuce, sociální pojištění a daňové nedoplatky. „Tentokrát půjde o specifické případy týkající se dluhu na zdravotním pojištění, přičemž lze předpokládat, že se tím okruh zaměření vyčerpá, a půjde tak o poslední Milostivé léto v dohledné době,“ uvedl Vít Křivánek z auditorské společnosti BDO.