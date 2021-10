Kolik lidí je nyní v exekucích, a kolika z nich by „milostivé léto“ mohlo pomoci?

V exekuci je stále kolem 750 tisíc lidí. Počet těch, kteří by mohli využít Milostivého léta, je obtížné stanovit, ale si myslím, že to teoreticky může být až sto tisíc lidí. Je postaveno tak, že záleží na typu dluhu. Týká se to exekucí, které míří za veřejnoprávními subjekty. Očekáváme, že nejčastěji může řešit dluhy na energiích, nájemném, za různé služby typu odvozu odpadu, pokud je daný subjekt zřizován městy.

Milostivé léto se nelíbí exekutorům, a o jeho smysluplnosti pochybují i někteří terénní sociální pracovníci. Podle vás tedy může skutečně pomoci?

Exekutoři si stěžují zejména na to, že se nějakým způsobem omezuje odměna, která jim náleží. Ale upřímně řečeno, pokud by k tomu Milostivému létu nedošlo, tak by zřejmě na těchto exekucích nikdo nezaplatil nic, a to ani na jejich odměně. Já si myslím, že jde o velmi rozumný krok. Nejedná se navíc o odpuštění dluhů samotných, ale jen jejich příslušenství, které vzniklo kvůli systému, který stát dopustil. Má tedy jakýsi morální závazek, tuhle věc řešit.

Co to obrovské množství lidí v exekucích pro stát znamená?

Lidé, kteří v exekucích žijí, státu způsobují další náklady, už jenom tím, že třeba neplatí zdravotní a sociální pojištění, když si vydělávají načerno. Pokud se jim nabídne tahle možnost, tak se budou moci opět začlenit do standardní společnosti. S ohledem na to si myslím, že je to rozhodnutí správné. Jestli uvidíme, že to pomohlo tisícům, desetitisícům nebo statisícům, to nedokážu říci, ale myslím si, že v tom potenciál je.

Neobáváte se, že kvůli aktuálnímu velkému zdražování, zejména u energií, spadne do dluhů ještě mnohem více lidí?Máte úplnou pravdu v tom, že situace dobrá není, zejména vzhledem ke zdražování. Hlavně zdražení energií a dalších nezbytných věcí zasahuje především ty nejchudší, protože pro ně jsou tyto výdaje procentuálně mnohem významnější než pro někoho, kdo má vyšší příjem. Obávám se, že to může vést k vyššímu zájmu o půjčky, protože ti lidé budou muset z něčeho pokrývat zvyšující se výdaje, a v delším časovém horizontu to může opětovně vést i k nárůstu exekucí, protože po nějaké době ty společnosti, kterým lidé budou dlužit, budou chtít uplatňovat i tyto nové pohledávky.

Po volbách se zřejmě k moci dostanou zejména strany, pro něž zájmy nejchudších lidí nemusí být prioritou…

Nemyslím si, že změna vlády by musela být nějakým způsobem fatální. Ve vládě nebude jen ODS a myslím si, že přítomnost KDU-ČSL a pravděpodobně i Pirátů bude nějakým způsobem vyvažovat ten věřitelský pohled, kdybych to trochu zjednodušil. Očekávám, že se navíc změní některé zákony.

Kterých norem by se to mohlo týkat?

Když zůstanu u Milostivého léta, tak jsem si téměř jistý, že dojde k novelizaci zákona tak, aby pokrýval výslovně i penále u zdravotních pojišťoven. Doufejme, že se nový parlament k té předloze dostane co nejdříve, a tím se zvýší počet lidí, kteří se budou moci z dluhů dostat. Dále jsem přesvědčen, že před námi stojí novela insolvenčního zákona, která je tentokrát tažena z Evropské unie a myslím, že to směřuje k tříletému oddlužení místo dnešního pětiletého. To by pro řadu lidí mohlo být výraznějším impulsem, aby se pokusili opustit exekuce a vykročit směrem k oddlužení. A pak si myslím, že nás čeká třetí legislativní změna, a sice by se měla týkat spotřebitelských úvěrů, kde lze čekat jisté upřesnění, ale ne nutně zpřísnění podmínek, které musí věřitelé dodržovat při poskytování úvěru. Poté by nemělo docházet v takové míře k předlužování, jaké vidíme dnes.