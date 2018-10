Milovníky piva vystřídali dělníci. Bývalá varna bude otevřená celoročně

Milovníky pěnivého moku a jeho historie vystřídali v někdejší varně znojemského pivovaru dělníci. Loni otevřenou expozici pivovarnictví přibližující historii a postupy při výrobě piva upravují tak, aby byla už na počátku příštího roku připravená na celoroční provoz.

Městská příspěvková organizace Znojemská beseda, která expozici provozuje, musí uvnitř udělat několik úprav. „Nově bude pokladna přímo v expozici, aby návštěvníci nemuseli pro vstupenky chodit do pokladny na cestě k rotundě. Doplnit musíme také zázemí pro průvodce, protože expozice bude otevřená celý den, ne jen v určené hodiny jako dosud. Chceme tím zvýšit návštěvnost, “ uvedl ředitel Besedy František Koudela.

Dělníci se už dali do práce, hotoví mají být do desátého prosince. „Město do oprav investuje milion tři sta osmdesát tisíc korun,“ doplnila mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Upravenou expozici chtějí Znojemští otevřít v příštím roce. „Ještě nás čeká výběrové řízení na vybavení. Doufám, že vše bude hotové už v lednu,“ doplnil Koudela.