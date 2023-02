O některých záměrech ministerstva financí či práce a sociálních věcí už se čile debatuje. Šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS) připustil, že v úvahu připadá například zrušení příspěvku na stavební spoření, ale také převedení řady zboží a služeb do vyšší sazby DPH. To by pocítili prakticky všichni občané, neboť o posunu z deseti na čtrnáct procent se uvažuje u léků, kojenecké výživy, vodného a stočného, stravování, ubytování, novin, časopisů a knih.

Konkrétně u periodik by to ovšem nedávalo příliš smysl, neboť, jak vyplývá z uniklých pasáží Akčního plánu pro čelení dezinformací, kabinet zvažuje stomilionové dotace médiím, která by splnila některá neobsahová kritéria (náklad, počet redaktorů atd.). Na jedné straně by tedy ubral a jinde přidal.

Hovoří se také o zvýšení některých spotřebních danía především té z nemovitostí. S poslední položkou má ale Stanjura problém, neboť u této daně jde o příjem měst a obcí, takže rozpočtu by to nijak nepomohlo.

Navíc ODS v minulosti podpořila zrušení daně z nabytí nemovitosti, což sice zdůvodňovala potřebou rozhýbat trh s byty, ale cílila tím především na své pravicové voliče. Ti by pak ze zavedení nějaké výrazně vyšší majetkové daně určitě radost neměli.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) zase připustil, že chystaná důchodová reforma by mohla obsahovat upravený valorizační vzorec, takže penze by se v souvislosti s inflací nezvyšovaly tak rychle a citelně jako dnes.

Jakékoli z těchto a dalších úsporných opatření, jež jsou vzhledem ke stavu veřejných financí nezbytná, mohou vyvolat značnou nelibost veřejnosti. Vláda musí mít promyšlený plán, jak o nich bude informovat. Má ho? Ve čtvrteční debatě se zeptáme premiéra Petra Fialy.

