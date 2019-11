Minimální mzdu, za kterou podle dřívějších údajů pracuje asi 150 tisíc lidí, stanovuje kabinet. Vycházet by měla z dohody odborářů a zaměstnavatelů. Ti se ale na růstu obvykle neshodnou, takže částku nakonec určuje vláda. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) odborové předáky a podnikatele vyzvala, aby se dohodli do konce října. Shodu zatím nenašli.

Podle ministerstva práce představuje přidání o 1650 korun na 15 tisíc korun, jak požadují odbory, navýšení o 12,4 procenta. Minimální mzda by tak odpovídala 41,6 procenta průměrné mzdy, spočítal úřad. Čistého je to 12 410 korun. Stát, samosprávy a zdravotní pojištění by vydaly příští rok o 814 milionů víc a podnikatelé o 4,3 miliardy navíc. Na sociálním pojištění by se ale vybralo o 1,2 miliardy víc a na zdravotním pojištění o 510 milionů korun víc.

Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je minimální mzda v Česku ve srovnání s jinými zeměmi EU nízká, čeští pracovníci si výraznější přidání zaslouží, firmy to zvládnou a stát bude mít vyšší příjmy z daní a odvodů. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje odhadovanému růstu ekonomiky a inflace v letošním roce odpovídá ale přidání 700 korun a dávat vyšší částku by bylo nezodpovědné.

Maláčová navrhuje růst o 1350 na 14 700 korun, tedy o 10,1 procenta. Podíl k průměrnému výdělku by činil 40,8 procenta. Čistý příjem by byl 12 203 korun. Veřejné rozpočty by to stálo 639 milionů korun navíc. Firmy by musely vyplatit o 3,5 miliardy víc. Do sociálního pojištění by mohlo přitéct 966 milionů a do zdravotního 414 milionů.

Schillerová: Musíme držet krok

Zvýšení o 1150 korun na 14 500 korun by znamenalo růst o 8,6 procenta a 40,2 procenta průměrné mzdy. Čistá částka by se dostala na 12 065 korun. Veřejné rozpočty by vyplatily o 527 milionů víc a zaměstnavatelé v soukromém sektoru o tři miliardy víc. Sociální odvody by se zvedly o 820 milionů a zdravotní o 351 milionů.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dřív řekla, že zvýšení minimální mzdy by mělo držet krok s růstem ostatních mezd. Podle prognózy ministerstva financí by výdělky příští rok měly růst o 5,9 procenta. Ministerstvo práce v podkladech uvádí, že by se průměrná mzda měla zvednout v roce 2020 o 5,5 procenta.

Svaz průmyslu a dopravy poukazuje na to, že s minimální mzdou roste i zaručená mzda. Představuje nejnižší výdělek, na který má člověk podle složitosti vykonávané práce a podle odbornosti nárok. Vyplácí se v osmi stupních. Nejnižší odpovídá minimální mzdě, nejvyšší jejímu dvojnásobku. Nově by tak mohla činit až 29 tisíc korun, 29 400 korun, nebo 30 tisíc korun.

Ministerstvo práce v podkladech k nařízení uvedlo, že chce růstem minimální mzdy přes zaručenou mzdu tlačit na zvedání ostatních výdělků. Navýšením chce také motivovat lidi k práci, ochránit je před chudobou a zajistit jim příjem na život bez dávek.

Zaměstnavatelé požadují stanovení vzorce, podle něhož by se minimální mzda předvídatelně navyšovala. Ministerstvo práce původně v chystané novele zákoníku práce počítalo s tím, že by minimální mzda odpovídala 50 procentům průměrného výdělku z předloňska. Podle Svazu průmyslu a dopravy by to mělo být 44 procent. Podle odborářů je tento podíl nedostatečný. Vzorec nakonec z připravovaných změn pracovního kodexu vypadl.