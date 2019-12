„Rekordní růst minimální mzdy za dva roky mého působení na MPSV potvrzuje vůli ČSSD skoncovat s levnou prací. Letošní nárůst je nejvyšší v historii, loni jsem vybojovala druhé nejvyšší navýšení,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Minimální mzda v Česku letos činí 13 350 korun. Odbory požadovaly růst o 1 650 korun, zaměstnavatelé chtěli zvýšení o 700 korun. MPSV předložilo 3 návrhy růstu o 1 150, 1 350 a 1 650 Kč. Koaliční partner nakonec přistoupil na kompromis a minimální mzda se zvýší o 1 250 korun.

„Růst mezd je pro Česko zásadní. Podhodnocování ceny práce totiž oslabuje schopnost lidí žít na slušné úrovni a vede ke zvyšování výdajů státu na sociální dávky,“ dodala Maláčová.

Zvýšení minimální mzdy by mělo přinést do státní kasy na sociálním pojištění navíc 892 milionu korun za rok, příjmy ze zdravotního pojištění by se mohly zvýšit o zhruba 382 milionu korun. Dle dostupných údajů lze předpokládat zvýšení ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v podnikatelské sféře o cca 3,2 miliardy korun, v nepodnikatelské sféře o zhruba 582 milionů korun.

S minimální mzdou se zvedá i zaručená mzda. Ta představuje nejnižší výdělek podle odbornosti a náročnosti práce a jako taková se týká se širšího okruhu zaměstnanců.