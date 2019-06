Na vzestupu jsou už druhou dekádu. Nadšenci ovšem stárnou, někteří směřují k důchodu. Pokud nemají komu lásku k vaření piva předat, s podnikáním končí. Třeba rodinný pivovar Bravůr v Loučné nad Desnou. „Nechtěl jsem umřít v pivovaru pod varnou. Myslel jsem, že budou pokračovat mladí, ale jim se nechce dělat,“ řekl Deníku sládek František Halaxa.

„Je to jako s dobytkem – i kvasnice jsou živé, musíte dbát na čistotu a technologii, věnovat se tomu deset, dvanáct hodin denně. Mladí by si hráli golf a jezdili po dovolených,“ povzdechl si sládek. Pivo vařil od roku 2009. Před sedmdesátkou prodal technologii na Slovensko, jeho pivo nyní pijákům chybí. „Volají mi, že jedou na dovolenou a chtějí bečku jako kdysi. Je jim líto, že ji už nedostanou,“ podotkl. „Loni skončilo asi osm minipivovarů,“ řekl Deníku prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. V Praze to byly pivovary U Dobřenských a Boršov na Starém Městě.

Symbióza s velkými

Minipivovary v Česku loni vyrobily 400 tisíc hektolitrů piva, zhruba dvě procenta celkového objemu. Ve finančním vyjádření jejich podíl činil bezmála pět procent. Velké firmy zjistily, že tato část trhu má potenciál.

Kvete proto spolupráce minipivovarů s velkými průmyslovými pivovary. Symbióza je podle Šuráně přínosná pro obě strany. „Velké firmy cítí, že je tady velká skupina pivních fandů, kteří vyhledávají nové druhy piva. Rozšiřují si proto portfolio, a je to také dobrá reklama,“ vysvětlil Šuráň. Nemusí proto vařit velké várky, ale použijí produkci malého pivovaru.

Pivovárkům zase spolupráce s obry usnadní vstup na trh. „Mívají ambice rozšířit region svého odbytu, některé dokonce chtějí proniknout do celorepublikové sítě,“ míní Šuráň. Nějakou formu spolupráce s minipivovary již navázala desítka velkých společností.

Přesvědčit se o kvalitě českých pivních speciálů z malých podniků se znalci zlatavého moku mohou 14. a 15. června na Festivalu minipivovarů na Pražském hradě. Svou produkci zde představí přes šest desítek minipivovarů.