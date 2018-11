Ministerstva zruší stovky míst. Skončí někteří odborní náměstci

Počet míst ve státní správě by se měl od počátku příštího roku meziročně snížit o téměř 770 míst. Vyplývá to z návrhu ministerstva vnitra, který má ve středu schválit vláda a který má ČTK k dispozici. Na ministerstvech by se měly zrušit nejen řadové úřednické pozice, ale i některá vedoucí místa. Na platy úředníků by se v příštím roce mělo podle návrhu vydat 34,34 miliard korun, což je o zhruba 1,42 miliardy více než letos.

Podle služebního zákona smí kabinet tak rozsáhlé změny provádět jen k 1. lednu. Od roku 2015 počet míst ve státní správě každoročně stoupal. Za čtyři roky vzrostl podle zprávy ministerstva vnitra zhruba o 3200. Letos v lednu tak bylo v rezortech a ústředních správních úřadech přes 78 500 systemizovaných míst. Plánované snížení o zhruba 770 míst však neznamená, že stejný počet lidí službu opustí, neboť řada postů je neobsazená. ČTĚTE TAKÉ: Komplikace pro nevidomé podnikatele: kvůli EET jim hrozí ukončení živnosti Z informací Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz. vyplývá, že například ministerstvo spravedlnosti chystá zrušit 65 míst, ministerstvo průmyslu 51, ministerstvo pro místní rozvoj 47, ministerstvo obrany 44, ministerstvo práce 35, ministerstvo životního prostředí dvě a ministerstvo kultury tři. Obrana přesune řadu oddělení Ministerstvo obrany podle návrhu plánuje zrušit či přesunout řadu oddělení, skončit by měla zejména právní sekce. Podle deníku Právo by tak měla zaniknout i funkce náměstka pro legislativu, kterou již čtyři roky zastává Alena Netolická. O jednoho náměstka by mělo přijít také ministerstvo spravedlnosti. Čtyři sekce, které má v současnosti, chce úřad od ledna nahradit pouze třemi. Ministerstvo pro místní rozvoj podle Radiožurnálu žádné náměstky rušit nebude. Nově by ale mělo mít pouze kabinet ministra. Kancléř ministra se podle šéfky resortu Kláry Dostálové (za ANO) ruší. Odborní náměstci se budou rušit na ministerstvu práce a sociálních věcí, dvě rušené sekce nahradí dvě nové, mírně se má rozšířit jejich agenda, uvedly Hospodářské noviny. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) tvrdí, že její úřad bude s těmito změnami efektivnější. ČTĚTE TAKÉ: Továrny nemají kde brát nové lidi. Pomůže Režim Ukrajina? Ministerstvo životního prostředí se chystá zbavit dvou neobsazených míst politických náměstků. "Rušíme takzvané oddělení kabinetu ministra, pod nímž jsou vedena pouze místa pro politické náměstky. A dále rušíme oddělení majetkoprávní, jehož zaměstnanci ale přechází pod jiné oddělení v odboru provozním," sdělil Radiožurnálu zástupce mluvčí resortu Ondřej Charvát. Ministerstvo vnitra by mělo zrušit sedm vedoucích služebních míst a dalších téměř 90 úřednických postů. Zanikne také několik míst ve Správě základních registrů či v Národním archivu. Propouštět zaměstnance se nechystá ministerstvo zahraničních věcí, to naopak nová místa zřizuje. Důvodem je například nový Generální konzulát v Miláně či zřízení hospodářského oddělení na zastupitelském úřadu v izraelském Tel Avivu a politicko-ekonomického oddělení na zastupitelském úřadu v turecké Ankaře. ČTĚTE TAKÉ: Babiš: Na investice ve zdravotnictví půjde příští rok 6,5 miliardy

