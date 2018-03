Ministerstvo dalo 60 miliard na sociální bydlení. Problém se jen zhoršil

Výroba - Výroba Strojírenští technici kontroly kvality, 20 000 Kč

Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech Provozní kvalitář. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Co tě čeká? , * Spolupráce při řešení zákaznických a interních reklamací , * Uvolňování výrobního procesu dle kontrolních plánů , * Spolupráce při jednání se zákazníky ohledně kvality , * Provádění mezioperačních kontrolního plánu , * Spolupráce na neustálém zlepšování výrobních procesů , * Zaškolování výrobních zaměstnanců v oblasti kvality dle řízené dokumentace , * Kontrola kvality produkce a oprávněnost vyřazených NOK , * Kontrola správnosti zařazení a odvádění vad dle katalogu vad , * Provádění testů na způsobilost kontrolorů dle požadavků výroby , * Spolupráce při zákaznických auditech , Co musíš umět? , * mít SŠ nejlépe technického směru , * Znalosti z oddělení kvality ve výrobní společnosti zabývající se automotive velkou výhodou. , * Organizační schopnosti, spolehlivost a flexibilita , Co za to dostaneš? , * Přesčasy placené 50% příplatkem , * Příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 70Kč , * Poukazy na kulturu, relaxaci, dovolené a sportovní aktivity v hodnotě 8.000Kč/rok. Pracoviště: Hajdik a.s. 01, 756 23 Jablůnka nad Bečvou. Informace: Pavlína Pobořilová, +420 733 478 509.