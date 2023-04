Stanjura navrhuje dvě sazby DPH. Část služeb a zboží chce přesunout do nejvyšší

ČTK

Ministerstvo financí navrhuje v reformě daně z přidané hodnoty (DPH) dvě sazby místo nynějších tří. Základní by měla být ve stejné výši 21 procent a jedna snížená 14 procent. Nahradit by měly současné sazby ve výši 21, 15 a deset procent. Informovala o tom Česká televize. Podle ní ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zároveň navrhuje přesunout část služeb a zboží z nejnižší desetiprocentní do té nejvyšší 21procentní. Šlo by třeba o vodné a stočné, točené pivo nebo vstupenky na akce. Návrh by zvýšil příjmy státu zhruba o 24 miliard korun ročně.

Ministr financí Zbyněk Stanjura | Foto: Deník/Martin Divíšek