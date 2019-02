Ministerští úředníci si z toho ale podle portálu těžkou hlavu nedělají. V jejich seznamu cestovek, který aktuálně čítá 863 položek, u 143 alibisticky uvádějí, že „cestovní kancelář ministerstvu žádný doklad nepředložila“. U dalších sedmi se pak v příslušné kolonce nepíše dokonce vůbec nic.

„Pokud by nepředložení dokladů a bílá místa v seznamu znamenaly, že tyto cestovky skutečně pojištěny nejsou, představovalo by to pro zákazníky velký vykřičník. Kupovat zájezd u nepojištěné CK by totiž byl hazard s dovolenou, navíc by nepojištěné cestovky hrubě porušovaly zákon a měly by přijít o koncesi,“ uvedl FAEI.cz.

Ze zákonného pojištění proti úpadku se plní závazky vůči klientům, kteří sice dovolenou předem zaplatili, ale kvůli krachu cestovní kanceláře na ni neodcestovali, anebo se zajišťuje návrat do vlasti pro ty klienty, které zkrachovalá cestovka nechala na holičkách v zahraničí.

Bez pojistky i povinného příspěvku

Z volně dostupných údajů dále podle informací portálu vyplývá, že novou povinnost pro cestovní kanceláře – zaplatit na letošní rok příspěvek do Garančního fondu ve výši 0,1 procenta ročního obratu – nesplnilo 144 cestovek. A jak zjistil FAEI.cz, 38 cestovních kanceláří ze seznamu MMR ani nedodalo ministerstvu informace o svém pojištění, ani neuhradilo povinný příspěvek. U dvou z nich je to podle ministerstva proto, že jim „nevznikla povinnost“.

Aktuální seznam cestovních kanceláří ministerstvo zveřejnilo ve středu 20. února, tedy v den, kdy šéfka resortu Klára Dostálová spolu s předsedou Asociace cestovních kanceláří ČR Vladimírem Dolejšem a prezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Romanem Škrabánkem představili nový nástroj na ochranu klientů cestovních kanceláří. Je jím certifikát, který MMR vydá cestovce, jež uhradila příspěvek do výše zmíněného Garančního fondu.

Garanční fond představuje dozajišťovací mechanismus pro případ, kdy limit pojištění cestovní kanceláře nepostačuje na pokrytí jejích závazků vůči zákazníkům.