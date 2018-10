Ministerstvo práce navrhuje zvýšení příplatků za třísměnný provoz

Desetitisícům lidí ve státní a veřejné správě, mimo jiné zdravotníkům či třídním učitelům, se zvýší příplatky k platu. Navrhuje to ministerstvo práce.

Týká se to například zaměstnanců ve třísměnném provozu. Ti mají v současnosti nárok na stejný příplatek jako lidé, kteří pracují na dvě směny. Podle ministerstva to ale není spravedlivé. Mají to prý podstatně těžší.

„Třísměnný a nepřetržitý provoz představují oproti dvousměnnému obtížnější pracovní režim,“ komentuje návrh, který je v připomínkovém řízení, Barbara Hanousek Eckhardová z tiskového odboru ministerstva práce a sociálních věcí.

Mezi povolání s nepřetržitými směnami ve státní a veřejné sféře patří třeba některé profese ve zdravotních a sociálních službách. „Ale těchto povolání je daleko více, například ochranka v různých institucích či civilní zaměstnanci v armádě,“ říká předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Ti všichni budou přeřazeni z nejnižší skupiny příplatků do jiné, kde můžou brát měsíčně místo 1300 korun až 2500.

O čtvrtinu více

Současně s tím se u všech profesí o pětadvacet procent navýší i spodní hranice měsíčních příplatků za práci v rizikových podmínkách. Ta je v současnosti třeba u nejnižší skupiny 400 korun a má se zvýšit na 500. Podobně u druhé skupiny, kam patří třídní učitelé, to má být ze 600 na 750 korun.

Navýšení čeká i další skupiny profesí zahrnující třeba lidí v bezpečnostních sborech či zdravotnictví. „Spodní nároková hranice tohoto příplatku nebyla od ledna 2007 valorizována,“ konstatuje ministerstvo. Horní hranice se nezmění.

Kromě toho chce úřad nově přiznat příplatky lidem pracujícím v soudnictví a na státních zastupitelstvích. Pokud vláda změny schválí, budou platit od ledna

Bude se jednat

Navrhovaná novela nařízení o platech ve státní správě má zvýšit i základní tarify, podle nichž se lidem vypočítává plat. U úředníků je to v průměru o pět procent, u pedagogů nejméně o deset a u zdravotníků o dvě až sedm procent. Podle odborů to ale bude potřeba projednat.

Zvýšení spodní hranice příplatků (v korunách měsíčně):



I. skupina: ze 400 na 500

II. skupina: ze 600 na 750

III. skupina: z 1000 na 1250

IV. skupina: z 1500 na 1880

V. skupina: z 2000 na 2500