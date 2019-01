Ministerstvo práce a sociálních věcí při budování systémů na výplatu dávek mnohonásobně selhalo. K tomuto závěru dospěl Nejvyšší kontrolní úřad už v polovině loňského roku, se zveřejněním však musel počkat, až orgány činné v trestním řízení skončí svou práci. Za vzniklou škodu ve výši 737 milionů korun totiž sám podal dvě trestní oznámení.

Celkový účet za nesčetná pochybení ministerstva práce přitom může být ještě vyšší. Kontroloři totiž prověřili pouze čtvrtinu z 3,7 miliardy korun, které rezort na ICT technologie v průběhu let 2013 až 2017 vynaložil. Zjištěné problémy sahají od neschopnosti vytvořit informační systém pro výplatu dávek přes administraci veřejných zakázek až po využívání externích firem.

Přes inkriminované systémy proteče ročně 80 miliard korun na podporu v nezaměstnanosti, příspěvky na bydlení, dávky pěstounské péče a další. Ministerstvo se už od roku 2011 snažilo změnit zbavit závislosti na jednom dodavateli a stabilizovat výplaty dávek. Původní čtyři chtělo nahradit dvěma zcela novými. Vláda v roce 2014 rozhodla, že nové systémy mají být v provozu nejpozději v roce 2016.

Škoda narůstá každý měsíc o 30 milionů

Ministerstvo ale nezvládlo informační systémy do daného termínu přesoutěžit, a tak v roce 2016 uzavřelo navazující smlouvu se stejným dodavatelem. Podle NKÚ se tím dopustilo porušení rozpočtové kázně ve výši půl miliardy korun. Každý měsíc, kdy běží stávající systémy, navíc stát podle odhadů NKÚ tratí dalších 30 milionů. Jen za rok 2017 se tak provoz těchto systémů prodražil o více než 360 milionů korun.

V době kontroly rezort počítala s tím, že IS Sociální dávky bude spuštěn nejdříve až v roce 2021, IS Zaměstnanost pak měl být spuštěn od července roku 2018, přičemž ke konci roku 2018 stále nebyl nasazen. Ministerstvo nevypsalo otevřené soutěže, jak mu zákon nakazuje, také v dalších podobných případech. NKÚ spočítal škodu na dalších nejméně 172 milionů korun.

Maláčová: Víme o tom, do dvou let to napravíme

Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) v reakci na zprávu kontrolorů ujistila, že o „minulých nedostatcích“ ví a že je aktivně řeší. „Momentálně se soustředíme na personální stabilizaci sekce ICT, která byla po novém roce reorganizována. Do dvou let pak chceme uskutečnit přechod na nově vysoutěžené plně funkční IT systémy,“ slíbila Maláčová. Zpoždění by tak oproti původnímu vládnímu záměru dosáhlo pěti let.

Kontroloři například spočítali, že cena za jeden den práce vedoucího projektu z firmy vybrané na základě soutěže se pohybovala v rozmezí 4 800 až 8 500 korun. Dodavatel vybraný bez soutěže si však účtoval trojnásobek této částky. Resort si také nechal od externí firmy připravit strategii rozvoje ICT pro roky 2018 až 2020, za kterou v době kontroly zaplatil přes osm milionů korun. Pokud by na ní pracoval stejný počet jeho vlastních zaměstnanců, vyšla by přibližně na 1,1 milionu korun.

Námitku, že ministerstvo nemá dost vlastních IT odborníků, NKÚ odmítl s tím, že mohlo až pět procent ze svých 1244 služebních míst označit jako klíčová. Tím pádem by těmto zaměstnancům mohl nabídnout výrazně vyšší než tabulkové platy. Rezort však tuto možnost využívá jen minimálně.