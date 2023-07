Českou policii zřejmě čeká hromadné propouštění. Půjde o výsledek vládních škrtů, ministerstvo vnitra se totiž příští rok bude muset spokojit s menším rozpočtem než dosud. Odchody by se týkaly výhradně civilních zaměstnanců, i tak se policejní odbory obávají, že to bude mít dopad na chod sboru.

Pracující mladý policista na služebně v obci Šlapanice v Jihomoravském kraji. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Dvě procenta. O tolik by se měly snížit výdaje na platy státních zaměstnanců, což požaduje ministerstvo financí. Šéf resortu vnitra Vít Rakušan (STAN) už dopředu uvedl, že tyto škrty se nedotknou policistů a hasičů ani jejich výsluh.

Škrty se tak s největší pravděpodobností dotknou občanských pracovníků policie. Kolik jich bude muset odejít, zatím není jasné. Na začátku letošního roku u ní pracovalo bezmála deset tisíc občanských zaměstnanců.

„Vzhledem k probíhajícím politickým jednáním nemůžeme sdělit podrobnější informace. Konečná podoba rozpočtu resortu na příští rok bude známa nejdříve po prázdninách,“ vzkázala Haná Malá z ministerstva vnitra.

Už nyní ale policejní odbory upozorňují, že počet policistů klesl pod čtyřicet tisíc, což je na hranici, kdy je sbor schopen zvládat svoji práci. Navíc má 430 neobsazených míst právě občanskými zaměstnanci.

Více práce, stejný plat

„Když propustí jednoho člověka u práce, kterou dosud dělali dva lidé, tak ji potom bude muset zastávat jen jeden člověk. Přitom u policie jsou nejhůře placeni právě občanští zaměstnanci. Nevím, jestli pro někoho bude atraktivní, když za větší objem práce bude dostávat stejný plat,“ konstatoval předseda Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Tomáš Machovič.

Rakušan ovšem dříve v České televizi řekl, že nižší počet občanských pracovníků by se mohl nahradit digitalizací. „Dá se jít cestou, kterou tahle vláda slíbila, tedy úspornějšího státu s menším počtem úředníků a větším počtem digitálních agend,“ nastínil Rakušan.

Machovič ale namítl, že digitalizací lze chybějící zaměstnance nahradit jen částečně. „Pořád vám někdo musí poškozené auto odvézt do servisu. Jsou tu i lidé na vrátnicích, sekretářky. Když si sekretářka vezme čtrnáct dní dovolenou, můžu to za ní dělat jako policista. Ale ne stále,“ vysvětlil s tím, že v současné době je složité sehnat méně kvalifikované pracovníky, kteří se starají například o úklid a podobně.

Přesčasy a výsluhy

Odborový předák rovněž očekává, že se bude šetřit na provozních nákladech, jako je třeba vytápění budov, nakupovat se bude méně věcí a pozastaví se dosud nerozjeté investice.

Machovič zároveň doufá, že se škrty nedotknou peněz určené policistům na přesčasy. V takovém případě by řada z nich mohla začít uvažovat o odchodu. Policejní sbor totiž i přes poměrně úspěšný nábor stárne a šéf odborů odhadl, že o odchodu by mohlo uvažovat až sedm tisíc policistů. „Kdyby se úspory navíc dotkly výsluh, sbor by to zdecimovalo,“ varoval.

V tomto ohledu ale strážce zákona uklidňuje Policejní prezidium. „Stále platí, že pracujeme s příslibem, že úsporná opatření se nijak nedotknou služebních příjmů příslušníků Policie ČR. Prioritou i nadále zůstává, aby dopady úspor jakkoliv negativně neovlivnily výkon služby,“ uvedl mluvčí prezidia Jozef Bocán.

Národní ekonomická rada vlády nedávno navrhla dokonce škrtnout tři tisíce policejních míst, čímž by se ušetřily miliardy. Argumentovala tím, že Česká republika má historicky nejvyšší počet policistů na počet obyvatel oproti průměru EU. Současně poukazovala na to, že Česko je podle Global Peace Indexu osmou nejbezpečnější zemí světa. Tuto možnost ale ministr vnitra odmítl.

Ministerstvo vnitra ročně hospodaří s rozpočtem přibližně devadesát miliard korun.