Několikaletý spor o to, zda Češi smí vyrábět jogurty označované jako „řecké“ nebo „řeckého typu“, se chýlí ke svému závěru. Ministerstvo zemědělství je totiž chce nechat zcela vyškrtnout z vyhlášky o požadavcích na mléko a mléčné výrobky. Právě ta upravuje, jaké by měly být jejich vlastnosti.

| Foto: Shutterstock.com

Za rozhodnutím stojí tlak Evropské unie. „Ministerstvo zemědělství bylo neformálně informováno, že se připravuje ze strany Evropské komise zahájení řízení pro porušení povinnosti v případu ,řecký jogurt’,“ konstatuje úřad v materiálu, který má Deník k dispozici.

Skončí to u soudu?

Zatím by se podle ministerstva jednalo o formální upozornění, kdy by ještě byl čas na nápravu. Pokud by ale Česko nezareagovalo, mohlo by to v krajním případě skončit až u Soudního dvora EU, který by mohl Česku uložit i pokutu. Proto ministerstvo mění normy již nyní.

„Evropská komise se domnívá, že uvedení obchodního označení ,řecký jogurt’ znamená uvedení původu výrobku, přičemž tento nebude vyráběn v Řecku, ale v České republice, a že může u spotřebitelů dojít ke klamání,“ konstatuje ministerstvo. Navrhuje proto z vyhlášky vypustit označování výrobků slovy řecký jogurt a jogurt řeckého typu.

Spolu s tím ovšem z vyhlášky zmizí i definice těchto výrobků, podle nichž se takzvané řecké jogurty rozeznají od těch běžných. V současné době podle úřadu jakákoliv regulace těchto kategorií mléčných výrobků postrádá význam.

Podle ministerstva se novela vyhlášky netýká pouze výrobců, ale změnu pocítí i zákazníci. „Spotřebitel nesmí být v označování klamán a uváděn v omyl, pokud se týká složení, charakteristiky a původu potravin,“ konstatuje mluvčí úřadu Vojtěch Bílý. Lidé by tak už výrobky pod těmito názvy v obchodech od podzimu nalézt neměli, pokud by skutečně nebyly vyrobeny v Řecku.

Definitivně tak zřejmě skončí spory o název této oblíbené pochoutky. Ty se táhnou už od roku 2016, kdy se řecký ministr zemědělství Evangelos Apostolu se stížností na českou normu obrátil k Evropské komisi. „Mnozí výrobci padělků používají dokonce i nyní obrázky, které mají jejich produkty spojit s Řeckem,“ uváděl tehdy.

Komise zasahuje

A ta mu dala za pravdu tehdy i nyní. „Označení ',řecký jogurt' nelze použít pro jogurty vyrobené mimo Řecko,“ sdělila Deníku mluvčí Zastoupení Evropské komise Magdalena Frouzová.

Řecký jogurt není jediný cizí regionální název, který se v Česku používá. Namátkou se dá zmínit například Polský salám či Balkánský sýr. U nich se ovšem spory mezi jednotlivými státy zatím nevedou.