Žádost o podporu při záchraně opavské historické budovy Breda & Weinstein. Tak se jmenuje otevřený dopis, který před několika dny adresoval Roman Ulbrich ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi.

Roman Ulbrich mimo jiné stojí za zorganizováním loňské demonstrace za záchranu zmíněné chátrající budovy v centru města a je také zakladatelem facebookového profilu Moje Opava, kde už je dopis, jenž má redakce k dispozici, také zveřejněn.

„Obracím se na Vás jménem svým, jménem občanů města Opavy a také jménem všech občanů České republiky, kterým záleží na zachování významných kulturních památek a zachování dědictví a kulturního odkazu našich předků. V centru Opavy stojí už téměř sto let budova Breda & Weinstein, jejíž kulturní a historický význam v rámci celé České republiky je nepopiratelný. Díky nezodpovědnému a neprofesionálnímu hospodaření ze strany bývalého majitele se tato budova nachází v těžce havarijním stavu a vyžaduje okamžitý, efektivní zásah,“ uvádí na začátku dopisu Roman Ulbrich.

ASTRONOMICKÁ ČÁSTKA

Dále zmiňuje osobu konkursního správce Josefa Cupky. Ten se totiž snaží Bredu od února 2018 za 55 milionů korun prodat, ale podle všeho zatím marně. S Josefem Cupkou jsme se včera pokoušeli telefonicky spojit, avšak neúspěšně, dlouhodobě nereaguje ani na e-mailové zprávy.

Podle údajů z katastru nemovitostí, které jsou běžně k dispozici, je nicméně Breda pořád v konkursu. Částku 55 milionů určil znalecký posudek. Je však více než jasné, že případná rekonstrukce, která by byla nezbytná, spolkne další desítky, ne-li stovky milionů korun.

To si uvědomuje i Roman Ulbrich. „Vedle kupní ceny odradí každého možného zájemce především výše nákladů pro následovnou rozsáhlou rekonstrukci a trvalé udržení této budovy v provozu. Další osud budovy by neměl být vložen do rukou jediného člověka anebo kapitálové obchodní společnosti. Za jejím dalším osudem by měla stát celá česká kulturní společnost. Na rozdíl od poněkud přikrášlujících tvrzení, že je budova v relativně dobrém stavu, se domnívám, že tomu tak není. Nejedná se pouze o povrchní optiku budovy, ale její samotnou substanci. Její skutečný technický stav mohou posoudit pouze odborníci příslušných oborů,“ míní Ulbrich a závěrem vyzývá ministra kultury, aby v rámci své úřední pravomoci podnikl neodkladná a účinná opatření pro záchranu Bredy.

K TÉMATU

V hledáčku nebude jen Breda

Lubomír Zaorálek by měl do Opavy podle slov primátora Tomáše Navrátila přijet 7. února. „Nyní ještě ladíme program. V rámci jeho návštěvy si projdeme nejen Bredu, ale také Slezské divadlo a Divadelní klub,“ potvrdil redakci čelní představitel slezské metropole.

Majitelem Bredy byl také podnikatel Kamil Kolek. V prosinci 2004 došlo k požáru Bredy, naštěstí byl obchodní dům v té době uzavřen. Největší škody vznikly na zboží. Asi měsíc před požárem vznikl spor o vlastnictví Bredy. Majitel Kamil Kolek totiž poslal do konkursu svou firmu Mercator Palladium, předtím Breda, s.r.o., v jejíž konkursní podstatě byl i obchodní dům. Kolek se poté začal soudit o to, že dům byl do konkursní podstaty zapsán neoprávněně, protože jej už před lety převedl na svou další firmu Zemská správcovská. V roce 2013 se hovořilo o propojení staré a nové Bredy a v témže roce se také brány, svého času slavného chrámu obchodu, definitivně zavřely, a to kvůli závadě na elektroinstalaci.