Stát podpoří auta na plyn. Ministři podepsali memorandum o CNG do roku 2025

Pět ministerstev a čtyři představitelé plynárenských společností a sdružení dnes podepsali Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti vozidel na zemní plyn CNG do roku 2025. Stát tak chce přispět ke snížení znečištění ovzduší. Stěžejním závazkem je, že do roku 2025 sazba daně pro zemní plyn určený pro pohon motorů nepřekročí hranici 290 korun za megawatthodinu.

Dokument, který vznikl na základě společných jednání vlády s Českým plynárenským svazem a Sdružením automobilového průmyslu, je uzavřen na dobu určitou, a to do 31. prosince 2025.

„Podpora rozvoje CNG je z pohledu životního prostředí jednoznačná. Vozidla na CNG oproti konvenčním pohonům v reálném provozu produkují méně znečišťujících látek, jako jsou prach a oxidy dusíku i méně emisí skleníkových plynů. CNG pohon pak neprodukuje žádné karcinogenní aromatické uhlovodíky. Podpora CNG pohonů je tak další příspěvek státu ke snížení znečištění v našem ovzduší,“ řekl ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec.

„Memorandum má za cíl stanovit přiměřené podmínky pro další rozvoj užití zemního plynu v dopravě, aniž by v budoucnu byla ohrožena stabilita veřejných rozpočtů. Dokument také v souladu s politikou Evropské unie deklaruje potřebu zvýšit podíl vozidel na alternativní pohon a snižovat emise v dopravě,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner.

V současné době je v České republice téměř 600 bioplynových stanic. V roce 2016 vyrobily více než 1,159 miliardy m3 bioplynu, který se využil zejména na výrobu elektřiny a tepla. Na celkovém znečištění ovzduší v ČR se přibližně z jedné pětiny podílejí emise z dopravy.



Po tuzemských silnicích nyní jezdí zhruba 17 500 vozidel na CNG a jejich počet stále roste. Podle Národního akčního plánu čisté mobility by orgány veřejné správy v roce 2020 měly mít ve vozových parcích minimálně čtvrtinu aut s alternativním pohonem. To by mohlo znamenat až 5000 nových CNG vozů. Podle optimistických odhadů by v tomto roce mělo jezdit přibližně 50 000 vozidel na CNG a spotřeba CNG by měla přesáhnout 130 mil. m3.



"Aktivně pracujeme na dalším rozvoji plnících stanic po celé České republice. Jsem přesvědčený, že je to otázka jen velmi krátkého času, možná měsíců, kdy jich čeští motoristé budou mít k dispozici celkem dvě stě. A na nákladní vozy samozřejmě také pamatujeme," uvedl předseda představenstva innogy Česká republika Martin F. Herrmann.

Za stát memorandum podepsali místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministryně financí Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Plynárenské společnosti zastoupili předseda představenstva innogy Česká republika Martin Friedrich Herrmann, předseda představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček, předseda Rady Českého plynárenského svazu Jan Valenta a CEO E.ON Distribuce Zdeněk Bauer.