Za klíčové rozhodnutí označila krok, kdy se letos změnil statut vládního výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Jeho předsedou se místo ministryně stal premiér Andrej Babiš (ANO).

"Od té chvíle jsem přesvědčena, že tomu můžeme dát jasný směr," uvedla dnes Nováková. Ministryně na konci loňského srpna hovořila o tom, že o finančním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku by mělo být rozhodnuto do konce roku 2018. V lednu letošního roku uvedla, že jasno by mohlo být do dubna.

Nový vládní zmocněnec Jaroslav Míl v polovině března v rozhovoru s ČTK uvedl, že stát letos uzavře kvůli plánované stavbě bloku dvě smlouvy s ČEZ. První - rámcová - by podle něj mohla být připravena k podpisu v létě, druhá - řešící první etapu přípravy stavby bloku včetně tendru - pak do konce roku.

"To, jestli budou splněny termíny, které specifikoval pan nový vládní zmocněnec bude záležet na celé řadě okolností. Nevím, do jaké míry si vládní zmocněnec uvědomuje, že třeba musí být vysoutěžená podle zákona o veřejných zakázkách firma, která bude dělat právní pomoc pro stát," řekla dnes Nováková.

Kritériem není jen cena

Výběrové řízení na dodavatele by podle dřívějšího vyjádření Míla mohlo být zahájeno koncem roku 2020, případně v roce 2021, a mělo by trvat nejdéle tři roky. Kritériem výběru zcela jistě nebude pouze cena, uvedl. Zmocněnec předpokládá, že první etapa přípravy projektu vyvrcholí v roce 2024, kdy vláda dostane výsledky tendru, projekt bude mít povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) k umístění jaderného zařízení a platné územní rozhodnutí.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a severoamerický Westinghouse. Proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR se dlouhodobě staví ekologové.