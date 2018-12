Míra nezaměstnanosti dosáhla svého minima. Pracovníky čekají vyšší mzdy

Celého území Německa se zítra dotkne čtyřhodinová stávka, do které vstoupí v pět hodin ráno němečtí železničáři. Oznámily to v neděli železniční odbory EVG, které ukončily jednání s vedením dopravce Deutsche Bahn poté, co nedostaly dostačující nabídku ohledně zvyšování mezd.