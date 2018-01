Nezaměstnanost v Česku v prosinci stoupla. Bez práce je ale méně lidí než loni

K 31. prosinci 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 280 620 uchazečů o zaměstnání. To je přibližně o 15 tisíc lidí více než v listopadu, zároveň ale o sto tisíc nezaměstnaných méně než před rokem. Jedná se tak o nejnižší prosincovou hodnotu od roku 1997. Vyplývá to z výsledků, které dnes zveřejnil Úřad práce.

Situace na pracovním trhu odpovídala v prosinci dlouhodobému stavu, ročnímu období a také běžnému vývoji ke konci roku, kdy nezaměstnanost pravidelně roste.

„S příchodem zimy postupně končí sezónní práce a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody, nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

„Nezaměstnanost během celého loňského roku kopírovala klasickou vývojovou křivku zohledňující sezónní vlivy. Zároveň ale v meziročním srovnání setrvale klesala. V řadě krajů jsme zaznamenali rekordně nízké hodnoty, pokud jde o absolutní počet evidovaných uchazečů. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických oborech. V nadcházejících měsících bude registrovaná nezaměstnanost pravděpodobně stagnovat, případně mírně vzroste," dodává Sadílková.

Podíl nezaměstnaných osob v České republice (k 31. 12. 2017) 3,8 procenta Počet uchazečů o zaměstnání 280 620 Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 259 929 Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (k listopadu 2017) 2,6 procenta Počet volných pracovních míst 216 629

Podle generální ředitelky ÚP ČR ale nízká nezaměstnanost rozhodně neznamená pro zaměstnance úřadu méně práce. Naopak - ÚP ČR klade ještě větší důraz na cílenou a individuální práci s klientem.

„V současné době se výrazně objevuje trend, kdy řada uchazečů, zejména těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztrácí motivaci pracovat, a to např. kvůli nízké úrovni vzdělání, popř. “zastaralé“ kvalifikaci, nedostatku praxe, exekuci, omezené mobilitě, věkovému, zdravotnímu handicapu či péči o malé děti nebo osobu blízkou. To vše výrazným způsobem snižuje jejich šance na získání práce. Úkolem Úřadu práce ČR je pokusit se odstranit tyto bariéry a pomocí nástrojů, opatření aktivní politiky zaměstnanosti a cíleného poradenství vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce. Tedy obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči z jeho evidence,“ upozorňuje Kateřina Sadílková.

Úřadu práce ČR se nadále daří snižovat podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Ke konci prosince 2017 tvořili ti, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 33,7 procenta z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. To je meziročně nejnižší prosincová hodnota od roku 2010, kdy jich bylo 31,8 procenta.

„Jak dokazují dnes zveřejněná čísla, přesnější zacílení a intenzívnější zprostředkovatelská činnost Úřadu práce ČR přináší výsledky, pokud jde o uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů na trhu práce. Svůj díl odvádí i proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli a efektivní spolupráce agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek. Právě tato úzká provazba, kdy posuzujeme klienty v rámci obou oblastí společně, významně zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce a zároveň snižuje jejich závislost na dávkách,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR.

Oproti listopadu sice míra nezaměstnanosti v prosinci mírně stoupla, podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška se ale jedná očekávaný nárůst a to zejména kvůli sezónním vlivům. „Od února by opět měla nastoupit tendence snižování nezaměstnanosti. Stav ekonomiky přitom rozhodne, zda podíl nezaměstnaných i na jaře klesne pod dosavadní rekord,“ myslí si Sobíšek.