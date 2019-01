Míra nezaměstnanosti lehce stoupla. V prosinci dosáhla hranice 3,1 procenta

Ačkoliv v meziměsíčním srovnání došlo, co se celkového počtu nezaměstnaných osob týče, k drobnému nárůstu, v kontextu s čísly z konce roku 2017 evidovaly tuzemské úřady práce o 49 tisíc lidí méně. To představuje nejnižší prosincovou hodnotu za posledních třiadvacet let. Nedostatek pracovní síly bude podle analytiků pokračovat i během následujících dvanácti měsíců, a proto lze počítat s dalším rychlým růstem mezd.

Pracovníci společnosti Amazon | Foto: ČTK/PA/Ben Birchall

Celkově si v prosinci podle oficiálních statistik Úřadu práce ČR hledalo zaměstnání 231 534 uchazečů, což bylo o 16 524 lidí více než v předposledním měsíci roku 2018. Podle analytika firmy Akcenta Miroslava Nováka je situace na trhu práce v podstatě neměnná, ačkoliv se ekonomická výkonnost Česka začíná snižovat. „Zpomalení české ekonomiky v průběhu loňského roku se do situace na pracovním trhu zatím nijak nepromítá. I prosinec potvrdil jednoznačný převis poptávky po zaměstnancích nad jejich nabídkou a tento nesoulad bude i v roce 2019 hlavním důvodem pokračujícího rychlého růstu mezd," podotýká Novák s tím, že „zatímco nezaměstnanost se bude i letos pohybovat na velmi nízkých hodnotách, tak ve srovnání s loňským rokem již nelze počítat s dalším výrazným růstem volných pracovních míst." Těch úřady práce v prosinci podle nejnovějších statistik nabízely celkem 324 410. Jak analytik připomíná, největší poptávka je trhu zejména po méně kvalifikovaných pracovnících, jakými jsou například montážní dělníci či skladníci. Vysokému zájmu ze strany firem se ale těší také řidiči nákladních vozidel nebo svářeči. V kontextu celého uplynulého roku činila míra nezaměstnanosti 3,2 procent, další prostor pro její snižování je nicméně podle Nováka „již jen velmi omezený". A s tímto stanoviskem souhlasí také analytik Raiffeisen Bank Luboš Růžička: „Očekáváme, že rekordně nízká nezaměstnanost již pravděpodobně dosáhla svého dna a začne se postupně mírně zvyšovat." Přestože se aktuální nedostatek pracovní síly rozhodly firmy řešit investicemi do technologií, které jsou schopny v konečném důsledku lidi nahradit a zároveň zvýšit produktivitu práce, jejich přínos se podle Růžičky „projeví až se zpožděním". Chybějící pracovníci jako hlavní brzda tuzemské ekonomiky Prozatímní převládající nízká úroveň nezaměstnanosti tak „nadále zůstává jednou z bariér rychlejšího růstu ekonomiky". Během letošního roku Růžička očekává, že se tento ukazatel bude průměrně pohybovat na hranici 3,3 procenta, což by stále mělo být nejméně ze všech zemí v rámci Evropské Unie. Taková zpráva je nelichotivá především pro zdejší zaměstnavatele, kteří tak budou muset na mzdy svých pracovníků vynaložit o poznání více. „Nedostatek lidí na trhu práce bude i nadále vyvíjet tlak na růst mezd, které si i v letošním roce udrží svižnou dynamiku nad 7 procenty. Jejich růst se tedy i v nejbližším období udrží na vysokých hodnotách, přestože růst ekonomiky již začal zpomalovat," dodává Růžička.

Autor: Tomáš Bohuslav