Jak je letos Česká pošta připravena na Vánoce? S doručením jakého počtu zásilek počítáte a jaká to má být změna ve srovnání s předchozími roky?

Ve srovnání s loňskem počítáme v ideálním případě s loňskými objemy. Rekordní skoky v počtu přepravených balíků z covidových let, kdy se prakticky vše, nejen dárky, objednávalo na e-shopech, jsou pryč. K tomu si připočtěme inflaci a opatrnost lidí při nákupech. Z toho vyplývá, že skokové navýšení počtu přepravených balíků nás letos pravděpodobně nečeká. Ideálně to bude stejná úroveň jako loni.

Máte na předvánoční provoz dostatek zaměstnanců a brigádníků? Jakou odměnu brigádníkům nabízíte, a jak je odlišná oproti předchozím rokům?

Brigádníky nabíráme jako každý rok před vrcholem naší sezony. Nabízíme jim hodinovou odměnu až 170 korun. Konkrétní výše je odvislá od vykonávané činnosti, její složitosti, odpovědnosti nebo namáhavosti.

Do kdy musí lidé nejpozději odeslat balík, abyste garantovali jeho dodání do Štědrého dne?

Tady je potřeba rozlišovat mezi zakoupením zboží na e-shopu, který také potřebuje určitý čas na zpracování objednávky a na předání zásilky České poště, a samotnou přepravou. Doporučené datum, do kdy podat zásilku do naší přepravy, teď, v polovině listopadu, nemáme. Určitě doporučuji sledovat informace o nejpozdějším vyřízení vánoční objednávky na e-shopech, kde klienti nakupují.

V uplynulém období pošta své služby často zdražovala. Jak je tomu v letošním roce, kdy se dá očekávat další zdražení, u kterých služeb a v jaké výši?

Zdražení do konce roku neplánujeme. V příštím roce se ale pravděpodobně nevyhneme nějaké úpravě cen u balíků, protože reálné náklady na jejich příjem i distribuci meziročně stále rostou.